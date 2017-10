Compania Decirom SA din portul Constanţa, amendată cu 50.000 de lei pentru discriminare (I)

Premieră în mișcarea sindicală din România

Compania Decirom SA din portul Constanța, amendată cu 50.000 de lei pentru discriminare (I)

Am în față un document, care consemnează o premieră în istoria mișcării sindicale din România. Este vorba de Hotărârea nr. 580 din 21 septembrie 2016, prin care Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării sancționează compania Decirom SA, din portul Constanța, cu o amendă totală de 50.000 de lei.Investigația a fost declanșată în decembrie 2015, la solicitarea Sindicatului Liber Decirom și a lucrătorilor: Constantin Sucă, Silviu Stanciu, Marian Barbălată, Eugen Manoilă, Nicolae Zamfir, Marian Marcoci, Dumitru Lu-pașcu, Gică Hasan, Aurel Ibănescu, Mihai Brande, Ion Andrei, Constantin Onsicu, Cheamuran Emurla, Teofil Curchi, Daniel Răceală, Claudiu Marian și Mitică Ungureanu. Aceștia au reclamat următoarele: „neacordarea de măriri salariale, acordarea unor drepturi (tichete, prime de Crăciun, de Ziua Lucrătorului Portuar, primă de vacanță, trei salarii de încadrare la pensionare, nedecontarea transportului la locul de muncă), consultarea doar cu un alt sindicat, desfacerea contractelor de muncă pentru salariații membri de sindicat, mutarea liderilor de sindicat din funcțiile de conducere ale angajatorului, pe criteriul apartenenței sindicale.”În urma unei investigații laborioase, în cadrul căreia au fost audiate toate părțile implicate și au fost analizate zeci de documente, instituția pentru combaterea discriminării a decis că următoarele fapte ale companiei Decirom SA reprezintă discriminare: • „acordarea unei creșteri salariale doar pentru membrii Sindicatului Independent Decirom, nu și pentru membrii Sindicatului Liber Decirom”;• acordarea altor avantaje, cum ar fi tichete valorice, prime, decontarea transportului la locul de muncă, trei salarii de încadrare la pen-sionare, doar pentru membrii Sindicatului Independent Decirom, nu și pentru membrii Sindica-tului Liber Decirom”;• „desfacerea unor contracte de muncă ale membrilor sindicatului petent (Sindicatul Liber Decirom - n.n.)”;• „schimbarea din funcțiile de conducere a liderilor Sindicatului Liber Decirom”.Referindu-se la această hotărâre, Silviu Stanciu - președintele Sindicatului Liber Decirom și al Federației Sindicale „Trans Conex”, a declarat pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Noi am luptat până la capăt și s-a demonstrat că am avut dreptate, constatându-se că s-a încălcat legea. Nu a fost ușor pentru colegii mei, care s-au chinuit foarte mult în această perioadă, fiind amenințați aproape zilnic de către conducerea SC Decirom SA”.Starea de criză a început în septembrie 2014, când investitorul spaniol (care a preluat compania în 2008) a vrut să disponibilizeze 15 lucrători.„Investitorului spaniol nu i-a convenit poziția pe care sindicatul a avut-o de-a lungul anilor”, povestește Silviu Stanciu. „În permanență a încercat să-l distrugă. Nu a reușit, întrucât ve-chea conducere a companiei nu a îngăduit acest lucru, nevrând să încalce legea. În 2014, a încercat mai multe lucruri care nu i-au reușit: să facă disponibilizări, să reducă săptămâna de lucru la patru zile. În urma acestor eșecuri, în luna decembrie 2015 a schimbat consiliul de administrație și directorul general. Odată cu numirea noii conduceri a început vânătoarea împotriva sindicatului. Pentru a-l distruge, s-a trecut la amenințarea salariaților, pentru a ieși din sindicat. Cei ce nu s-au supus, au fost schimbați din funcții și au fost trecuți pe o nouă listă de disponibilizări. Vicepreședintele sindicatului a fost schimbat din funcția de șef de echipă, iar echipa lui a fost distrusă. Lucră-tori foarte buni au fost puși pe lista disponibilizărilor. Conducerea societății i-a cerut vice-președintelui să trădeze mișcarea sindicală și să distrugă sindicatul. Astfel, scăpau și de mine. Nu a fost de acord și, drept dovadă, a plătit pentru aceasta. Nu au putut să-l dea afară din societate, întrucât avea o funcție sindicală și era apărat de lege, dar alți colegi au pățit-o.”