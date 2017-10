Compania „Daewoo - Mangalia“ începe anul 2010 cu un val de concedieri

În ședința din 18 septembrie 2009, consiliul de administrație al companiei mixte româno-sud coreene „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” a adoptat un pachet de măsuri de reducere a cheltuielilor cu forța de muncă. Planul în opt puncte prevedea, printre altele, concedierea colectivă a 20% dintre lucrătorii indirect productivi, respectiv 280 de români. Efectul presiunii sindicale Măsura disponibilizărilor colective s-a lovit de opoziția Sindicatului „Navalistul”, care a oferit mai multe soluții, pentru a limita numărul lucrătorilor români trimiși în șomaj. „La ora actuală, lista s-a redus la 86 de persoane. Dintre acestea, 7-8 persoane ar putea fi menținute în activitate. Nu știu dacă vom găsi soluții și pentru ceilalți. Preavizele au fost înmânate începând de pe 4 ianuarie 2010. În cele 30 de zile de preaviz, oamenii au dreptul la un program de muncă zilnic, de 4 ore, astfel încât să dispună de timpul necesar pentru a-și găsi un loc de muncă. Sindicatul a propus o altă formulă: 15 zile, program normal de lucru, și 15 zile, timp la dispoziția salariatului disponibilizat. Conform contractului colectiv de muncă, lucrătorii concediați vor primi 6 salarii compensatorii. Am în față preavizul unei lucrătoare pe care scrie că va încasa 9.796 de lei net” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Marin Florian, președintele sindicatului. Cei mai mulți dintre cei aflați pe lista inițială a disponibilizaților, în special tinerii, au fost trecuți în producție. Unii dintre ei erau calificați în meserii de sudori, lăcătuși, electricieni sau tâmplari. „Încă mai facem presiuni asupra administrației, pentru a reveni asupra listei. Considerăm că ar trebui să recurgă la recalificarea oamenilor, nu să-i concedieze. Printre cei 86 care au fost preavizați, sunt salariați care vor să dobândească o nouă calificare. Sperăm ca administrația să se răzgândească până pe 5 februarie. Cât privește forța de muncă străină, majoritatea lucrătorilor au plecat. Mai sunt peste 100 de vietnamezi, care vor pleca în februarie, pentru că nu le mai convine salariul” - a afirmat liderul. Investiții - da, comenzi noi - ba Ca mai toate șantierele navale din România și din lume, „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” are dificultăți în obținerea de noi comenzi. „Planul de afaceri prevede construirea a 8 nave în 2010, portcontainere și vrachiere. Administrația recunoaște că, din păcate, nu s-au semnat noi contracte. Asta înseamnă că, în vară, în unele sectoare se va restrânge frontul de lucru. Sperăm ca, până în primăvară, shipping-ul internațional să se învioreze și să apară comenzile. Din fericire, compania are capital de lucru pentru navele aflate în execuție. Anul acesta va fi un an greu. Totul depinde de semnarea unor contracte noi” - consideră Marin Florian. În 2010, urmează să fie finalizate câteva investiții majore. Este vorba de intrarea în exploatare a noii hale de producție și de punerea în funcțiune a macaralei portal de 1.000 tf. Pe viitor, compania va putea lucra cu trei docuri de construcții în același timp, cu condiția să aibă suficiente contracte. „Se ia în calcul și soluția de a reintra pe piața reparațiilor navale, dacă nu se vor obține comenzi la construcții. Sindicatul a sugerat conducerii să se preia orice lucrări de construcții metalice. Noi vrem să avem de lucru, să păstrăm locurile de muncă și să crească salariile” - susține liderul de sindicat. Nu majorări, ci indexări salariale! De la jumătatea lunii februarie, sindicatul și administrația vor începe negocierea noului contract colectiv de muncă. „Ca să-i parafrazez pe cei de la ministerul Economiei, care afirmau că nu se majorează, ci se indexează prețul curentului electric, noi nu vom cere majorarea salariilor, ci indexarea lor – spune Marin Florian. Vom avea în vedere, printre alte criterii, nivelul inflației. Puterea de cumpărare a salariilor trebuie păstrată. De asemenea, pentru a fi motivați angajații, trebuie dat ceva în plus. Nu am stabilit încă cifrele. De altfel, mai avem o serie de probleme organizatorice în cadrul sindicatului: alegerile pe secții, alegerea noului birou executiv, a comisiilor. În paralel, vom discuta și modificările la contractul colectiv de muncă. În general avem un contract bun. Ceea ce ne dorim este o majorare salarială și mai multe salarii compensatorii în cazul concedierilor.”