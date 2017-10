Compania „Celco“ revoluţionează piaţa varului

Compania „Celco“ revoluționează piața varului

Producătorul de materiale de construcții „Celco“ SA, din Constanța, face parte din categoria companiilor inovative. În „regnul“ economiei românești, aceasta este o „specie“ rară, de elită.O idee româneascăConform standardelor Uniunii Europene, companiile inovative sunt acele unități economice care promovează tehnologii și produse noi, metode noi de organizare, de marketing, de desfacere și așa mai departe. „Celco” SA se poate lăuda că excelează în multe dintre aceste capitole.În ultimele articole dedicate producătorului local, am prezentat pe larg performanțele sale în domeniul adezivilor. Astăzi, vom aduce în atenția consumatorilor o premieră mondială, aflată în fază avansată de pregătire.În 2008, „Celco” SA a adus comuna Corbu pe harta industriei materialelor de construcții, punând în funcțiune cea mai modernă fabrică de var din România, o investiție în valoare de 20 de milioane de euro. Astăzi, aceasta produce la capacitatea proiectată, de 220 tone pe zi, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul general Ion Secăreanu.A produce varul nu este totul. La fel de important este modul cum îl ambalezi, cum îl distribui, cum îl prezinți și cât de aproape îl aduci de consumatorii finali.Conducerea companiei a venit cu ideea de a-i solicita firmei belgiene „Arodo” să construiască, pentru ea, ceva ce nu a mai existat până acum: o instalație de ambalat varul în saci de plastic vidați. Tre-buie precizat că, pe plan mondial, „Arodo” este unicul producător de mașini de ambalat materiale pul-verulente, în saci de plastic, în vid.Belgienilor le-a plăcut ideea constănțenilor și s-au pus pe treabă. Anul acesta, pe 5 august 2011, o echipă „Celco” se va prezenta la fabrica producătoare, pentru recepție. La finele aceleiași luni, mașina va intra în exploatare. Valoarea investiției depășește 700.000 de euro.Avantaj, consumatorul!Datorită avantajelor multiple și de mare însemnătate, se poate spune că noua metodă de ambalare revoluționează piața varului. Cea mai importantă dintre ele - afirmă directorul general - este aceea că, datorită ambalării sub vid, varul își păstrează caracte-risticile fizico-chimice și valabili-tatea pentru o perioadă de cel puțin un an.Testele făcute de „Arodo” au demonstrat că nici după un an și jumătate acestea nu s-au alterat. Spre comparație, caracteristicile varului ambalat în saci de hârtie se modifică după termenul de garanție (6 luni).Grație ambalării în vid, volumul sacilor cu var se reduce la jumă-tate. Cumpărătorii vor scăpa de multele griji legate de depozitare. Nu vor mai avea nevoie de spații mari, acoperite și uscate. Varul astfel ambalat va putea fi lăsat în aer liber, fără teamă de ploi, geruri sau de razele soarelui.Sacii vor avea cantități variate, între 10 și 40 kilograme. De aici decurg multe alte avantaje. Ei vor putea fi ușor manipulați și transportați. Vor putea fi expuși chiar în hiper-market-uri sau în micile magazine de cartier. Marfa va fi aproape de consumatori.Pentru bugetele de familie se anunță economii importante. Ce face, astăzi, o gospodină care are nevoie de 10 kilograme de var, pentru o cameră și bucătărie? Cumpără un sac de 25 sau 40 de kilograme, căci asta îi oferă piața. Folosește 10 kilograme, iar restul îl aruncă la gunoi, căci nu poate fi păstrat. Ce risipă de material și de energie, câți bani irosiți!Produsul perfectNoutățile nu se opresc aici. „Celco” a elaborat o rețetă nouă de var măcinat pentru BCA, „un produs de calitate perfectă”, precizează directorul general. Invenția este în curs de brevetare la OSIM.Unul dintre concurenții de pe piața BCA, o firmă germană care a testat noul tip de var, s-a declarat încântat și a recunoscut că acesta este la nivelul produselor din Germania.Fabricarea varului măcinat pentru BCA a presupus o investiție de peste 200.000 de euro, a precizat Ion Secăreanu.„Celco” și-a propus să extindă producția de var. Capacitatea fabricii va fi mărită cu 60%, prin punerea în funcțiune a unui nou cuptor de 120 tone pe zi. Pentru finanțarea investiției vor fi accesate fondurile structurale europene.Noua capacitate de producție va intra în exploatare până la sfârșitul anului 2012. Datorită ei, numărul locurilor de muncă va crește de la 42, în prezent, la 54.În sfârșit, trebuie să amintim de o altă investiție aflată pe țeavă. Compania a primit permisul de exploatare pentru cariera de calcar de la Corbu. Urmează să achiziționeze utilajele și mijloacele de transport necesare, valoarea lor fiind estimată la peste 1,5 milioane de euro. Cariera va asigura 15 locuri de muncă și va realiza o producție zilnică de 1.000 tone de calcar. Exploatarea ei va începe până la finele acestui an.