Compania Celco pune omul și mediul în centrul tuturor acțiunilor sale

Victoriile și performanţele în activitatea sportivă sunt completate cu mândrie în Constanţa de rezultatele școlare ale elevilor. În aceeași perioadă are loc aniversarea a 125 de ani de excelență în învățământ a colegiului „Mircea cel Bătrân“. Suntem pilon de bază al comunității locale și de aceea eforturile colectivului de profesori și elevi care își doresc să marcheze așa cum se cuvine acest eveniment nu au rămas fără răspuns din partea noastră. Ne-am alăturat proiectului lor și susținem financiar prima ediție a Conferinței Internaționale „Excelență prin educație”, cu un buget de 15.000 de lei. Suntem o companie transparentă care caută să își îmbunătățească soluțiile și acțiunile, pentru a crea un viitor mai bun și de aceea când vine vorba de implicarea noastră în comunitate, susținem doar programe de educație și mediu ambițioase, care își demonstrează potențialul în viitor.





- Când ne-am asigurat că eforturile în campania de limitare a răspândirii Covid atât pe plan local, cât și național au dat rezultatele pe care le-am așteptat cu toții, ne-am îndreptat atenția spre acțiunile care vizează viața sportivă a orașului. Folosim puterea sportului pentru a ne aduce mai aproape. Iubim socializarea, natura, mișcarea și sănătatea și de aceea acționăm în consecință. De 12 ani organizăm cupa Celco la Tenis – un eveniment destinat atât profesioniștilor, cât și amatorilor. Din acest an, Cupa Celco la Tenis a trecut la nivelul competițional superior, prin înscrierea în circuitul oficial al Federației Române de Tenis. În perioada 11 – 13 septembrie 2021 revenim în forță, după un an de pandemie cu turneul de tenis dedicat tuturor celor care iubesc sportul alb și ne-au fost alături timp de 12 ani. Anul 2021 marchează startul unui nou eveniment mult așteptat de sportivi: Turul Ciclist Celco Marea Neagră. Este o competiție de ciclism pe șosea în etape: contratimp individual, fond și circuit. Este cadrul perfect pentru a promova sportul și beneficiile practicării acestuia. Prima ediție a Turului Ciclist Celco - Marea Neagră va avea loc pe 22 și 23 mai 2021 în Constanţa - Piațeta Casino Mamaia și va avea un fond de premiere de 7.600 lei. Acest eveniment sportiv este organizat sub egida Federației Române de Ciclism, cu arbitraj efectuat de arbitrii UCI (Uniunea Ciclistă Internațională). La competiția sportivă vor lua startul circa 300 de sportivi profesioniști și amatori de la cele mai importante cluburi din țară, dar și din străinătate. Împreună cu ceilalți sponsori și autoritățile locale implicate ne dorim ca această competiție să devină una foarte importantă în calendarul competițional național, iar Constanţa să redevină un punct de referință pe harta sportului românesc.