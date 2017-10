Compania Bosch, dată în judecată în Detroit pentru complicitate în scandalul Volkswagen

Ştire online publicată Miercuri, 02 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Compania Bosch a fost acuzată că ar fi fost complice în scandalul Volkswagen debutat în vara acestui an, când au ieșit la iveală informații potrivit cărora producătorul auto ar fi falsificat, printr-un soft, normele de poluare ale mașinilor din SUA.Astfel, Bosch este dat în judecată în Detroit, împreună cu Volkswagen, CEO-ul companiei și șeful Volkswagen din SUA."Schema prin care Voklkwagen a păcălit cumpărătorii americani a fost realizată și cu ajutorul Bosch, care a creat soful respectiv".Dosarul are 56 de pagini și se face referire la încălcarea legilor, înșelătorie și fraudă de consum, conform B1.ro.Bosch a construit câteva componente ale motoarelor diesel pentru șase modele Volkswagen și unul Audi.Presa străină susține că dovedirea implicării Bosch în scandal este în stadiu incipient.Pe de altă parte, Bosch a refuzat să comenteze aceste informații.Alte acțiuni judiciare asemănătoare mai are compania în Atlanta, Chicago, Cincinnati, Alabama și Alexandria, Virginia."În 2007, Bosch a avertizat Volkswagen care, folosind softul respectiv, face o infracțiune", potrivit dosarului.Cu toate acestea, Bosch a vândut, în șapte ani, 11 milioane de componente necesare producătorului auto.