Comision de administrare mai mic pentru credite

Băncile ies cu tot felul de oferte pentru a atrage cât mai mulți clienți. De această dată a venit și rândul BCR Banca pentru Locuințe. Aceasta reduce comisionul de administrare pentru creditele nou acordate, de la 0,15% la 0,05%. În plus, clienții se bucură de zero comision de analiză dosar (acordare) și zero comision de rambursare anticipată.„Produsele de creditare vor avea comision fix de administrare credit de 0,05% care se reflectă într-o reducere substanțială a DAE pentru tipurile de contracte Locuința Plus și Economii Plus. În plus, toate produsele de creditare locativă oferite de BCR Banca pentru Locuințe beneficiază de dobândă fixă de 5% sau 6% pe an pe toată perioada creditului, zero comisioane de analiză dosar și rambursare anticipată, zero costuri pentru evaluarea garanțiilor, cât și marele avantaj că nu sunt afectate de riscurile valutare, produsele de creditare fiind acordate doar în lei”, a declarat Alexandru Ciobanu, președintele BCR Banca pentru Locuințe.