Comisia Europeană îi premiază pe cei care susţin business-urile

Comisia Europeană îi premiază pe cei care susțin business-urile

Ai implementat un proiect în domeniul dezvoltării antreprenoriale, care a avut impact asupra economiei locale? Ei bine, Ministerul IMM-urilor te premiază, în numele Comisiei Europene. Este vorba de competiția „Premiile Europene pentru Inițiative Antreprenoriale”, eveniment organizat de Directoratul General pentru Întreprinderi și Industrie al Comisiei Europene. Concursul se adresează administrațiilor publice, parteneriatelor public-private între autorități și organizații economice și tuturor celor care au implementat proiecte pentru antreprenori, în ultimii doi ani. Cele cinci categorii ale concursului sunt: promovarea spiritului antreprenorial, investiții în competențe profesionale, îmbunătățirea mediului de afaceri, sprijinirea internaționalizării afacerilor și antreprenoriat responsabil. Etapa națională a concursului se încheie pe 15 noiembrie, moment în care vor fi alese două proiecte, care vor fi trimise la CE, până pe 15 decembrie. Premiile europene vor fi decernate în luna mai 2010. Anul trecut, în competiție au intrat peste 350 de proiecte, din care 47 au fost nominalizate în finală. Câștigătorii au fost anunțați în luna mai a acestui an, la Praga, la finalul primei Săptămâni Europene a IMM-urilor. Marele premiu al juriului a fost acordat proiectului englezesc Scarborough Renaissance Partnership, care a transformat economia sezonieră din zonă într-un business balansat pe toată durata anului – similar cu proiectul „Turism 365 de zile pe an”, dezvoltat de Camerele de Comerț și Industrie din Constanța și Dobrici. Restul premiilor au mers la institutul spaniol IDEAS (sprijin pentru tinerii antreprenori), Anti-Bureau din Ungaria (organizație care a redus birocrația în rândul instituțiilor guvernamentale din orașul Miskolc), Gothia Science Park din Suedia (a diversificat mediul de afaceri, bazat pe două uzine de piese de schimb pentru industria auto), Knowledge, skills, support – from entrepreneur to entrepreneur (un proiect finlandez dedicat femeilor-manager) și Getting people into work (un proiect din Germania, dedicat șomerilor cu specializări rare).