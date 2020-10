Comisia Europeană a atras 17 miliarde de euro pentru protejarea locurilor de muncă

Pentru a atrage fonduri ce vor contribui la menținerea lucrătorilor încadrați în muncă, Comisia Europeană a emis două obligațiuni în valoare totală de 17 miliarde euro, în cadrul Instrumentului SURE al UE. Suma de 10 miliarde euro va trebui rambursată în octombrie 2030, iar suma de 7 miliarde euro, în 2040. Interesul investitorilor a fost uriaș, cerea fiind de peste 13 ori mai mare decât oferta de obligațiuni. Ca urmare, vânzarea lor s-a făcut în condiții avantajoase.Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Pentru prima dată în istorie, Comisia emite obligațiuni cu impact social pe piață, pentru a atrage fonduri care vor contribui la menținerea lucrătorilor încadrați în muncă. Acest demers fără precedent este pe măsura perioadei ieșite din comun pe care o trăim. Nu precupețim niciun efort pentru a proteja mijloacele de subzistență în Europa. Mă bucur că țările grav afectate de criză vor primi rapid sprijin în cadrul Instrumentului SURE.”Băncile care au sprijinit Comisia Europeană la efectuarea acestei tranzacții sunt: Barclays (IRL), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura și UniCredit.Fondurile atrase vor fi transferate statelor membre UE sub formă de împrumuturi, pentru a le ajuta să acopere costurile legate în mod direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic și a unor măsuri similare, puse în aplicare ca răspuns la pandemie.Suma integrală a obligațiunilor în cadrul Instrumentului SURE al UE, poate atinge până la 100 de miliarde euro.Până în prezent, s-a decis că 17 state membre, printre care și România, vor primi sprijin financiar în cadrul Instrumentului SURE, care va fi oferit sub formă de împrumuturi acordate de UE în condiții avantajoase statelor membre.Aceste împrumuturi vor ajuta statele membre să acopere costurile legate în mod direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic și a altor măsuri similare, puse în aplicare ca răspuns la pandemie, în special pentru lucrătorii independenți. De asemenea, Instrumentul SURE ar putea finanța unele măsuri legate de sănătate, în special la locul de muncă, ce sunt menite să asigure revenirea în condiții de siguranță la o activitate economică normală.