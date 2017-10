Comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloş, a trecut testul audierilor parlamentare

Comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloș, a trecut testul audierilor parlamentare

Echipa președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, se află în fața primului examen: evaluarea pregătirii și cunoștințelor celor 26 de comisari desemnați. Audierile au început pe data de 11 ianuarie 2010 și se întind pe un interval de 9 zile. Potrivit protocolului, fiecare candidat are rezervate 10 minute pentru o declarație de intenții, după care trebuie să răspundă întrebărilor parlamentarilor europeni. Fiecare audiere durează 3 ore. Votul în plen asupra colegiului (astfel este numită echipa) este programat pentru data de 26 ianuarie. Până în prezent au fost audiați 16 candidați. Omul potrivit la locul potrivit Românul Dacian Cioloș, desemnat în funcția de comisar pentru agricultură și dezvoltare rurală, a reușit să-i convingă pe deputații europeni că este omul cel mai potrivit pentru acest mandat. În mesajul său către parlamentari, Cioloș s-a angajat să susțină politica agricolă comună a UE, atrăgând atenția că va fi nevoie de un buget pe măsură. Țintele pe care și le-a propus sunt creșterea agriculturii comunitare, pe seama sporirii diversității produselor și a calității lor, precum și mai buna promovare a agriculturii UE pe piața internațională. Viitoarea politică agricolă comunitară se va baza pe trei piloni, a declarat românul. În primul rând este vorba de plățile directe, care să asigure stabilitate veniturilor agricultorilor. El a atenționat că va fi nevoie de criterii noi, stimulative, în acordarea acestora. Un al doilea pilon se referă la mecanismele de regularizare a pieței. Vor trebui operate schimbări în modul lor de funcționare, pentru a răspunde evoluției prețurilor și impactului acestora asupra producției agricole comunitare. Cel de-al treilea pilon are în vedere continuarea politicilor de dezvoltare și modernizare rurală, pentru a reduce discrepanțele față de mediul rural. Dacian Cioloș s-a născut la data de 27 iulie 1969, în orașul Zalău. Are studii aprofundate în domeniul agronomiei, în țară și în Franța, precum și o bogată experiență în organismele agricole europene. Oferta comisarilor europeni În cele ce urmează, vă prezentăm câteva dintre cele mai interesante declarații de la celelalte audieri: l Baroneasa Catherine Ashton (afaceri externe și de securitate): Uniunea Europeană este capabilă în momentul de față să își asume un „rol mai puternic, mai credibil, în lume”; l Janusz Lewandowski (buget și programare financiară): „Europa nu este pregătită pentru o taxă europeană“, dar a recunoscut că nu este împotriva acestei inițiative și că este deschis la idei noi de finanțare a bugetului european, precum „taxa Tobin“ pe tranzacțiile financiare; l Andris Piebalgs (dezvoltare): „UE trebuie să fie campioană a ajutorului pentru dezvoltare”; l Olli Rehn (afaceri economice și monetare): Este nevoie de „o strategie pentru ieșirea din criză și finanțe publice mai sănătoase”. Comisia va oferi „perspectivele viitoare pentru ocuparea forței de muncă, prosperitate, creșterea economică și stabilitate”; l Joaquín Almunia (concurență): „Suntem împotriva paradisurilor fiscale”. „Politica în do-meniul concurenței este doar un instrument, nu un scop în sine“ și anumite domenii pot fi subvenționate în interesul cetățenilor. l ©tefan Fule (extinderea și politica europeană de vecinătate): „Nu există scurtături către aderarea la UE“. Răspunzând unor întrebări despre trecutul său, despre faptul că a fost membru al Partidului Comunist în anii ‘80, el a declarat că a fost o greșeală și a amintit că deja și-a cerut scuze pentru acest lucru. „Fiecare om are istoria sa personală. În momentul în care am putut alege, mi-am pus deprinderile în serviciul Cehoslovaciei și al Republicii Cehe”; l Karel de Gucht (comerț): „UE ar trebui să-și intensifice lupta împotriva practicilor comerciale necinstite și împotriva protecționismului”. El a promis să se concentreze nu numai pe acordurile de schimb liber, ci și pe dezmembrarea barierelor non-tarifare și pe încheierea unui acord comercial împotriva produselor contrafăcute. l László Andor (ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune socială): „Perioada actuală constituie cea mai profundă criză economică de la Marea depresiune. Cei vulnerabili au fost cei mai afectați. Mă angajez să fac tot posibilul pentru a opri creșterea șomajului în UE”; l Maire Geoghegan – Quinn (cercetare și inovare): „UE trebuie să devină o uniune a inovării”. Principalul său obiectiv va fi crearea unui spațiu european de cercetare modern și cooperarea internațională în domeniile cercetării, inovării și științei, „pentru a se putea soluționa în mod eficient marile provocări globale ale momentului, printre care se numără în special schimbările climatice, securitatea ener-getică și îmbătrânirea populației”; l Janez Potocnik: (mediu): „Europa va deveni un continent verde sau va înceta să mai existe”. El a vorbit totodată despre legăturile strânse care există între economie și mediu, afirmând că „economia merge mână în mână cu mediul înconjurător” și subliniind necesitatea „promovării unei economii verzi”.