Comerţul se lipeşte de investiţii ca timbrul de scrisoare

Comerțul se lipește de investiții ca timbrul de scrisoare

Criza economică este o încercare pentru toată lumea. Cei ce vor căuta soluții, care vor munci mai mult și mai eficient, o vor depăși mai ușor. Cu această concluzie s-a încheiat reuniunea anulă a Organizației Patronale „Comat“, care a avut loc la Bistrița. „Căderea pieței imobiliare și restrângerea producției auto au afectat semnificativ rețeaua Comat-urilor din întreaga țară. La aceasta se adaugă lipsa lichidităților și scumpirea creditelor. Ce este de făcut în aceste condiții? Concluzia membrilor organizației a fost aceea că trebuie să ne implicăm mai mult în programele de investiții guvernamentale și ale administrațiilor locale, ale companiilor cu potențial economic ridicat, în proiectele celor ce beneficiază de finanțare europeană. România are mari proiecte de realizat, precum Canalul București - Cernavodă, autostrăzile, șoselele de centură, alimentarea cu apă a localităților rurale, izolarea termică a locuințelor și altele. Programele electorale ale tuturor partidelor au în vedere extinderea construcțiilor de locuințe. De aici se poate trage concluzia că în 2009 și anii care vor urm, va fi mult de lucru pentru constructori, pentru producătorii și comercianții de materiale de construcții” – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Gheorghe Ciurea, președintele Organizației Patronale „Comat“. Compartimentele de marketing vor avea mult de lucru, de acum înainte. Ele vor trebui să descopere oportunitățile de afaceri, să nu rateze nicio licitație care ar putea aduce un contract. Pe de altă parte, Comat-urile vor încerca să susțină, prin propriile resurse, deblocarea pieței. În lipsa lichidităților, creditul furnizor poate constitui o metodă de susținere a economiei, dacă este utilizat cu multă precauție. La rândul lor, producătorii de materiale de construcții trebuie convinși să acționeze în aceeași direcție. În particular, comportamentul „Comat Constanța” se va adapta și mai mult la cerințele pieței, a declarat Gheorghe Ciurea. Ponderea comerțului de întâm-pinare va crește comparativ cu cea a comerțului de așteptare. Vor spori numărul și calitatea serviciilor asociate produselor comercializate. Mai mult, programul companiei va fi adaptat la nevoile consumatorilor. „În prezent - afirmă Gheorghe Ciurea -, comerțul nu oferă nimic pentru o anumită nișă a pieței. Este vorba de urgențele din gospodăriile populației și unitățile economice, din zilele de sărbători legale. Spre exemplu, i s-a spart unui gospodar țeava de apă ori i s-a ars instalația electrică, în ziua de Crăciun. Unui șofer i-a murit bateria sau a rămas fără antigel la mașină. La cine să apeleze omul, când unitățile de comerț nu mai funcționează, iar meseriașii nu mai lucrează? Noi am luat decizia să organizăm Dispeceratul Comat, care va sta la dispoziția constănțenilor pentru soluționarea acestor urgențe. Celor aflați la necaz, le vom furniza materialele pentru instalațiile sanitare și electrice, baterii auto și antigel, materiale de deszăpezire, echipament de lucru și protecție, lucrări de debitare și de sudură autogenă. Nu ne așteptăm ca această acțiune să ne aducă prea multe venituri. Ideea este că ea trebuie să existe și să fie exploatată la maximum. Câștigul principal este unul de imagine, de prestigiu, un capital care contează foarte mult în comerț, mai ales în timp de criză.”