Comerţul local umblă cu mănuşi

Comerțul local umblă cu mănuși

Comercianții constănțeni de îmbrăcăminte și încălțăminte ar putea intra în perioada reducerilor fără prea multe produse. Ninsoarea serioasă de la început de an a mărit considerabil volumul vânzărilor, existând „riscul“ ca magazinele să rămână fără prea multă marfă la debutul perioadei de soldări, pe 15 ianuarie. În prezent, cele mai căutate produse sunt gecile, puloverele, fesurile și mănușile. Prețurile variază în funcție de pretențiile fiecărui magazin și de distanța față de centrul comercial al Constanței. Prețul de pornire pentru pulovăre este de 25 lei, însă ajunge lejer și la 200 lei. La geci, pragul minim, sub care nu coboară nici un comerciant, este 80 lei. În așa-zisele magazine de lux, prețurile sunt chiar și de 10 ori mai mari. Prețul clasic pentru o geacă rămâne însă, și în acest an, de 100 lei. „Geci și pulovere s-au vândut bine încă din luna noiembrie. În prima săptămână din 2008 a crescut însă cererea pentru fesuri și mănuși“, spune vânzătoarea dintr-un magazin din centrul orașului. Astfel, mănușile se vând cu 20-25 lei, în timp ce fesurile sunt puțin mai scumpe, prețurile variind între 25 și 50 lei. Alternativa mai scumpă la fes este căciula/haina de blană (50 -1.500 lei), și pentru aceste produse mai „non-ecologice“ găsindu-se clienți. Evident, și comercianții de încălțăminte se bucură de vicisitudinile vremii și vând bocanci și cizme pe bandă rulantă. În magazinele de pe strada Ștefan cel Mare, prețurile la încălțămintea de iarnă sunt cuprinse între 50 și 700 lei, constănțenii putând alege din sute de modele. Există și magazine la care reducerile sau ofertele speciale au început deja. Mai multe unități au afișat deja clasicele postere, care anunță reduceri de 30-50% sau oferte speciale, de genul „Bluzoane, Pulovere, Treninguri -25 lei“. Adevăratele reduceri încep însă pe 15 ianuarie, când toate magazinele vor încerca să atragă clienți, cu prețuri mici și o gamă variată de produse… sau ce mai rămâne din ea.