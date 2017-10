Comerţul cu lopeţi şi materiale de deszăpezire bate pasul pe loc

1

Farul Nedelcu Bucuresti

Farul nu mai reprezinta Constanta de cand Nedelcu a cumparat echipa. Chiar daca ar intra in A poate vinde orice meci pentru ca Nedelcu nu este interesat de Constanta ci de bani. Lupta si castiga cu Sageata si vinde meciul Concordiei. Butoiu il probeaza pe Lupu in meciul cu Concordia. Blat si magarie... Sper ca Sageata sa intre in A ca merita.