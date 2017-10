Comercianţii nu au mai „îngrăşat“ preţul cărnii de porc în preajma sărbătorilor de iarnă

Spre deosebire de anii trecuți,

Comercianții nu au mai „îngrășat“ prețul cărnii de porc în preajma sărbătorilor de iarnă

Cererea de carne de porc crește semnificativ în perioada sărbătorilor de iarnă. 2009 nu este o excepție de la regulă, cel puțin la prima vedere. Constănțenii au luat cu asalt măcelăriile și hypermarket-urile din oraș, pentru a se pregăti cum se cuvine de Crăciun și Revelion. Totuși, crescătorii de porci autohtoni reclamă o cerere mai scăzută, față de sfârșitul anilor trecuți. Criza are și părțile bune, pentru consumatori. Atât comercianții, cât și producătorii de carne de porc evită să mai mărească prețurile, în preajma sărbătorilor de iarnă. Astfel, într-o măcelărie din piața Griviței, un kilogram de mușchi de porc costă 18 lei, iar ceafa de porc costă 17 lei pe kilogram. De asemenea, pulpa de porc cu os are un preț de 14 lei pe kilogram. În hypermarketul „Carrefour”, un kilogram de spată de porc fără os costă 14 lei, la fel ca și carnea tocată. „Anii trecuți, în apropierea sărbătorilor de iarnă, prețurile la poarta abatorului creșteau cu 10%. 2009 este o excepție de la regulă. Din vară până în septembrie, carnea de porc s-a ieftinit cu aproximativ 15%, iar în această perioadă, nu a existat vreo creștere de preț. Puterea de cumpărare a scăzut, iar criza a afectat activitatea comercianților. În plus, importurile masive de carne de porc au adus piața în această situație. Producția proprie acoperă doar 30% din necesarul de consum autohton”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Cătălin Lăpuște, administratorul societății „Crinsuin Pecineaga”, una dintre cele mai mari ferme de porci din România. Potrivit administratorului, România are în prezent un efectiv de 5,5 milioane de porci, din care 2 milioane sunt crescuți în ferme profesionale. „Din nefericire, prețurile la carnea de porc românească nu au ca bază de calcul costul de producție. Ele sunt generate conjunctural, fiind direct influențate de prețurile pentru carcasele din import. Astfel, numai în ultimii cinci ani, deși prețul în viu, de la producător, a oscilat între aceleași limite, adică 4 și 6 lei pe kilogram, prețurile la galantar au suferit constat creșteri, de aici rezultând un avantaj clar pentru procesatori și retaileri”, a explicat Cătălin Lăpuște. Totuși, în ciuda stagnării prețului, creșterea cererii de carne de porc din această perioadă nu se compară cu cea de anul trecut. „Există un ciclu care se repetă aproape în fiecare an și pe care trebuie să-l suportăm, noi cei din domeniu. Astfel, și în apropierea sărbătorilor pascale, cererea de carne de porc crește. În perioada sezonului estival, există o scădere a cererii, urmând ca apoi să crească din nou, în ultimele două luni ale anului. În decembrie 2009, vânzările au crescut cu 10% - 15% față de toamnă. Anul trecut însă, creșterea a fost de 30% - 40%”, a mai spus Cătălin Lăpuște.