Combustibilul ieftin şi leul slab ţin limuzinele de închiriat în trafic

Combustibilul ieftin și leul slab țin limuzinele de închiriat în trafic

Deși plimbările cu limuzina nu sunt o activitate tocmai rentabilă, în special acum, închirierea lor continuă să fie o activitate profitabilă. „În prezent, afacerea merge la nivelul din 2008. Avem clienți fideli, care lucrează pe bază de contracte, dar și persoane care se decid întotdeauna pe ultima sută de metri”, spune Teodor Străjeru, managerul firmei constănțene „Star Limos”. Pe fondul crizei economice, numărul total al clienților a scăzut, însă câștigurile se mențin în continuare la cote bune. „Ne avantajează prețul scăzut al combustibilului și cursul puternic al euro. Tarifele noastre sunt în euro iar serviciile pe care le plătim sunt în lei, deci se echilibrează cumva situația”, mai spune managerul. Firma și-a mărit flota de limuzine, achiziționând un nou Lincoln Towncar și un Rolls Royce Phantom, ridicând la patru numărul mașinilor disponibile. Celelalte două opțiuni sunt un Lincoln Continental Towncar și un Hummer H2. O plimbare cu limuzina costă 100 euro/oră, respectiv 200 euro/oră pentru Hummer H2. După ora 21, tariful crește cu 50%. Mașinile trebuie închiriate pentru cel puțin o oră (trei ore în week-end), plata făcându-se în lei, la cursul zilei. Firma a mai adus din America și un Pontiac Boneville, model de colecție, fabricată în 1963. Mașina poate fi închiriată cu 150 euro/oră, pentru cel puțin trei ore, numai în oraș. „Am început să colaborăm și cu mai multe companii aeriene, care operează pe aeroporturile de la Tuzla și Mihail Kogălniceanu și putem închiria avioane și elicoptere. Deocamdată, în acest an, nu am avut cereri. Au fost însă clienți în 2008", spune Teodor Străjeru, Este vorba de un elicopter Bell 206, cu o capacitate de 4 locuri, care se închiriază cu 715 euro plus TVA/oră, un avion Bitter Norman 2 (595 euro plus TVA/oră) și o aeronavă Beechcraft Kingair B200 (1.500 euro plus TVA/oră). „Deocamdată este destul de greu să faci previziuni pentru acest an. Nu poți ști niciodată ce se va întâmpla, mai ales în acest segment de piață. În vară vrem să continuăm programele pentru turiști și să organizăm mai multe concursuri, să promovăm afacerea”, mai spune managerul.