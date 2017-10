Combinatul din Năvodari a început să producă polietilenă de înaltă densitate

Un șir lung de autocamioane cu numere românești și străine așteaptă la poarta companiei „Rompetrol Petrochemicals”, din Năvodari. Altele sunt, deja, în incintă, la rampele de încărcare. Polietilena și polipropilena livrate de combinatul petrochimic sunt la mare căutare. Cererea este reprezentată nu doar de producătorii autohtoni de peturi, folii, carcase, tubulatură, jucării, saci, grătare, izolatură, obiecte casnice, ci și de cei de peste graniță. Industria maselor plastice din România se bazează tot mai mult pe producția de la țărmul Mării Negre. Ca pasărea Phoenix În 1996, multe dintre instalațiile petrochimice de la Nădodari intraseră în conservare. Cauzele erau numeroase. În esență, au avut loc mari schimbări pe piață, care au dus la restructurarea cererii de materii prime. Combinatul petrochimic nu dispunea de resurse pentru a face față schimbărilor, deși la momentul construirii în anii Ž80 era considerat a fi cel mai modern din țară. Misiunea renașterii petrochimiei constănțene a fost încredințată companiei „Rompetrol Petrochemicals”, înființată la finele anului 2002, când producția de polimeri a fost separată de activitatea de rafinare a țițeiului. Strategia sa de investiții a asigurat modernizarea și repornirea unor instalații, precum și extinderea capacității lor de producție. În prezent, „Rompetrol Petrochemicals” este unicul producător de polipropilenă din țară. De la o capacitate inițială de 60.000 tone pe an a ajuns, în 2005, la 80.000 tone. Iar din 2006, este furnizor pe piața de polietilenă de joasă densitate, instalațiile sale retehnologizate putând să producă 60.000 tone pe an. Izvorul polietilenei Pe data de 19 septembrie, compania a repus în exploatare instalația de polietilenă de înaltă densitate. Lucrările de revizie și modernizare a compresoarelor, reactoarelor, extruderelor, precum și construcția magaziilor au costat aproximativ 14,5 milioane USD. Din prima lună, instalația a lucrat la întreaga capacitate, realizând o producție de 5.000 tone polietilenă de înaltă densitate. Capacitate instalației este de 60.000 de tone pe an. Ieri, câteva zeci de ziariști români, din Serbia și Georgia au putut vedea la lucru noul obiectiv intrat în funcțiune. La eveniment au luat parte: Cosmin Cocean – vicepreședintele companiei, directorul general Dumitru Niculi, directorul comercial Doina Viju și Gabor Berenyi – manager pentru România și Ungaria, în cadrul concernului „Dow Chemicals” (cel mai mare producător de polietilene la nivel mondial). În perioada 2003 - august 2007, „Rompetrol Petrochemicals” a realizat investiții de 66 milioane USD, care au vizat nu doar modernizarea și repornirea instalațiilor de producție, ci și achiziționarea de licențe pentru fabricarea de noi tipuri de produse (țeavă pentru transportul gazelor și folie foarte subțire). Proiecte de viitor Programul de investiții din petrochimia constănțeană va continua. Pentru următorii doi ani, vor fi alocate la cel puțin 170 de milioane de dolari. Cel mai important proiect vizează: pornirea instalației de piroliză, care va produce 200.000 tone de etilenă și 100.000 tone de propilenă pe an. Astfel, combinatul își va asigura materia primă pentru producerea polietilenei și polipropilenei și va renunța la importuri. „Rompetrol Petrochemicals” și-a propus să revină între jucătorii importanți de pe piața de profil din Europa Centrală și de Est. În luna aprilie 2006, compania a încheiat un parteneriat comercial pe 14 ani cu grupul american „Dow Chemicals”. În cadrul înțelegerii, „Rompetrol Petrochemicals” va livra polietilene de înaltă și joasă densitate, beneficiind atât de asistență tehnică, materii prime și specificații tehnice pentru polimeri, cât și de aprovizionarea cu etilenă, până la repornirea instalației de piroliză. Companie are, în prezent, 550 de lucrători. 