„Comat Constanţa“ a lansat proiectul „Garajul verde“

„Comat Constanța“ a lansat proiectul „Garajul verde“

Protecția mediului preocupă tot mai multe companii din România. Oamenii de afaceri își îndreaptă atenția asupra surselor de poluare. Cei 3 R (recuperare, reciclare, refolosire), despre care se vorbea atât de mult prin anii Ž80, au revenit în actualitate, sub impulsul Uniunii Europene. Țara noastră și-a asumat obligații pe această linie, iar firmele pot scoate ceva bani, pe timp de criză, dacă investesc în ecologie. O afacere riscantă România se confruntă cu o gravă problemă: gropile de gunoi (dintre care 94% nu îndeplinesc standardele europene) sunt extrem de puține, în timp ce poluatorii și sursele de poluare se înmulțesc pe zi ce trece. Autoritățile au exigențe tot mai înalte din perspectiva intereselor ecologice ale planetei, dar rețeaua societăților ce se ocupă de recuperarea, reciclarea și refolosirea deșeurilor este de-a dreptul debilă în țara noastră. Este nevoie de dăruire, de inventivitate și, de ce să nu o spunem, de capacitatea de a-ți asuma un mare risc, pentru a te apuca de o afacere atât de costisitoare. Cunoscuta companie „Comat Constanța” a decis să se ocupe de ridicarea, transportul, depozitarea și reciclarea garajelor. Ideea i-a venit de la o decizie a primarului Constanței. Mii de astfel de construcții din metal și beton, autorizate sau neautorizate, care ocupă domeniul public, urmează să fie desființate. Proprietarii lor vor fi sancționați cu amenzi între zece milioane și un miliard de lei vechi, dacă nu eliberează spațiul ocupat, într-un anumit răgaz de timp. Mai mult, vor trebui să suporte și cheltuielile de demolare și transport al materialelor rezultate. Nota de plată va fi piperată. Pe de altă parte, la groapa de gunoi a orașului vor ajunge sute de tone de materiale care ar putea fi reintroduse în circuitul economic. O soluție pentru comunitate „Noi ne-am gândit să venim în sprijinul comunității. Mulți dintre cei ce vor să renunțe la garaje nu au soluții. Nu au mijloace de ridicare și de transport și nu știu ce să facă cu garajul. Alții ar dori să-l depoziteze undeva pentru o perioadă scurtă de timp, pentru ca mai apoi să-l ducă la sat și să-i dea o nouă întrebuințare. Noi ne-am gândit să venim în sprijinul tuturor. Vrem să servim cetățeanul aflat în dificultate, care vrea să evite o amendă usturătoare. Dorim să sprijinim proiectul administrației locale, care intenționează să elibereze domeniul public de puzderia de garaje. Dar, mai întâi de toate, suntem interesați să punem în aplicare propriul proiect de mediu. Ideea fundamentală a acestuia este că nimic din ceea ce a fost folosit pentru construcția garajelor nu trebuie să ajungă la groapa de gunoi. Metalul trebuie să mearg[ la combinatele siderurgice. Plăcile de beton pot fi refolosite ca atare sau, fărâmițate, pot reintra în compoziția materialelor de construcții. Gândiți-vă câtă materie primă și câtă energie vor fi economisite! Acțiunea noastră va contribui la reducerea emisiei de CO2 din atmosfera terestră” – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Gheorghe Ciurea, directorul general al SC „Comat Constanța” SA. Afacere de criză… ecologică Compania nu este la primul proiect care are drept obiectiv economia resurselor planetei și încălzirea globală. În ultimii doi ani, „Comat Constanța” a promovat, pe piața locală, materiale de construcție revoluționare, precum panourile sandwich. „Asigurăm ridicarea, transportul și depozitarea garajelor din Constanța și Medgidia. Prestația se poate achita în natură, chiar cu garajul în cauză, pe care îl vom refolosi, demola și recicla. Pentru noi, această afacere nu este una de criză economică, ci de criză ecologică. Considerăm că trebuie să dăm un exemplu. Ne-ar bucura ca fiecare agent ecologic să se implice, într-un fel sau altul, în problema mediului” - a afirmat Ciurea.