COMĂNESCU REACŢIONEAZĂ, DAR NU NEAGĂ DEZVĂLUIRILE / Cum a pus mâna pe platformele Petrom

COMĂNESCU REACȚIONEAZĂ, DAR NU NEAGĂ DEZVĂLUIRILE / Cum a pus mâna pe platformele Petrom

Ştire online publicată Vineri, 22 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Referitor la articolul de presă publicat pe site-ul www.riseproject.ro, cu titlul “Rețeaua Comănescu – Platformele Petrom”, S.C. Grup Servicii Petroliere S.A. face următoarele precizări:- S.C. Grup Servicii Petroliere S.A. (GSP) a achiziționat în decembrie 2005 șase platforme de foraj marin de la OMV Petrom, printr-un credit bancar sindicalizat de 100 milioane USD. La momentul tranzacției, compania OMV Petrom era deținută majoritar de către OMV AG Austria. Contractele de vânzare-cumpărare ale platformelor de foraj au fost semnate, din partea OMV Petrom, de către board-ul companiei. Astfel, Bruno Siefken la care se face referire în articolul menționat mai sus, nu a avut nicio implicare în decizia de vânzare a activelor companiei austriece.- După achiziția platformelor de către GSP, câteva zeci de specialiști Petrom din domeniul forajului marin au migrat către GSP. Printre aceștia s-a numărat și Bruno Siefken, unul dintre cei mai reputați specialiști din domeniu. Transferul de personal între companii este o practică uzuală în industria de petrol și gaze.- Bruno Siefken, în prezent vicepreședinte al GSP, declară: “Nu am făcut niciodată parte din board-ul OMV Petrom. Funcția de director pe partea de explorare și producție pe care am deținut-o în cadrul OMV Petrom la acel moment nu putea avea o influență nici asupra tranzacționării de active aparținând societății OMV Petrom, nici asupra valorii acestora. După cum reiese ușor și din documente, decizia a fost luată în board-ul OMV Petrom și a făcut parte din strategia de business post-achiziție. La baza deciziei a stat un raport internațional de evaluare”.- În iulie 2004, cu mai mult de un an înainte de vânzarea platformelor de foraj către GSP, pentru suma de 100 milioane USD, OMV AG Austria a plătit suma de 668,8 milioane Euro pentru pachetul majoritar de acțiuni Petrom.- Suma plătită de către GSP pentru achiziționarea celor șase platforme de la OMV Petrom, reprezenta așadar aproximativ 15% din totalul sumei plătite pentru achiziționarea Petrom de către OMV AG Austria.- GSP a desfășurat activități comerciale în Golful Mexic, Golful Persic, Marea Nordului, Marea Mediterană, Marea Neagră, Marea Barents pentru clienți ca: ExxonMobil, PEMEX, Gazprom, Turkish Petroleum, OMV Petrom, EON, Lukoil, Japan Petroleum Exploration, etc.- Activitățile comerciale dintre GSP și OMV Petrom, reprezintă mai puțin de 10% din totalul cifrei de afaceri a GSP.Prin urmare, considerăm o parte din afirmațiile autorilor articolului “Rețeaua Comănescu – Platformele Petrom”, ca fiind tendențioase și speculative, iar prin modul de prezentare a informațiilor s-a urmărit deformarea adevărului.