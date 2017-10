Comandantul navei „R.M. Pioneer“ a refuzat să trădeze echipajul

Cei cinci români de pe nava „R.M. Pioneer”, arestată în rada interioară a portului Prai (Malaiezia), au reacționat la neadevărurile vehiculate în presa românească, la adresa comandantului Pârvu George. În mesajul dat publicității, se arată că acesta „a făcut tot ce a fost omenește posibil ca întreg echipajul să își primească drepturile salariale și să fie repatriat. (…) Domnul comandant a făcut tot ce a putut pentru apărarea drepturilor noastre, rezistând presiunilor armatorului, iar noi am făcut tot ce am putut ca să-l ajutăm. Toți membrii echipajului îi sunt recunoscători.Într-adevăr, la început, atât dl. coman-dant, cât și echipajul am avut încredere în promisiunile armatorului că ne va plăti, de aceea am așteptat destul de mult, fără să intrăm în panică. Când însă dl. comandant a primit mesajul în care i se cerea să trimită acel mail în care renunțam la pretențiile salariale față de WEM LINES, dânsul a simțit pericolul trimiterii unui asemenea mesaj către autoritățile malaieziene și nu a omis să întrebe întreg echipajul și să se gândească la consecințele acestui mesaj pentru întregul echipaj. Ne-a chemat pe toți ofițerii românii și am discutat împreună. I-a informat, de asemenea, pe marinarii filipinezi. Apoi, la presiunile din ce în ce mai agresive ale armatorului, și-a păstrat poziția, susținând drepturile întregului echipaj de a fi plătit pentru munca depusă, înainte de repatriere. Noi, ceilalți români, l-am susținut în permanență și suntem în continuare alături de dânsul. În încercarea de a adopta o poziție justă, dl. comandant i-a cerut sprijinul domnului Adrian Mihălcioiu, președintele ITF România, care i-a oferit sfaturile dumnealui. De asemenea, a menținut legătura cu ambasada României, cerând sprijinul acesteia. (…) De asemenea, dl. comandant a făcut toate demersurile pentru a lua legătura și a încheia un contract cu un avocat local.Armatorul a încercat și o altă strategie, încercând să-l influențeze pe dl comandant. Eram toți în comanda navei în momentul în care a fost sunat dl. comandant și i s-a propus ca dumnealui să-și primească banii, aparte față de restul echipajului, direct de la Atena, fără să se pomenească nimic de ceilalți membri de echipaj. Dl. comandant a refuzat indignat și a susținut ca repatrierea să se facă după confirmarea primirii banilor de către rudele noastre.”