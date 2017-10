Coma pieţei auto şi drumul greu spre leasing ieftinesc poliţele Casco

Coma pieței auto și drumul greu spre leasing ieftinesc polițele Casco

Dacă vreți să vă asigurați mașina, acum este momentul. Firmele de asigurări au redus substanțial tarifele, oferind reduceri de până la 25%, pentru a contracara scăderea numărului de clienți și a revigora vânzările. Spre exemplu, BCR Asigurări oferă reduceri de 25% pentru familiile de bugetari iar Generali Asigurări și Ardaf au tăiat 15% din prețul de bază al Casco. „Tarifele scad la Casco, la toți jucătorii importanți de pe piață. Motivul este simplu - creditarea este la pământ, segmentul leasingului merge extrem de greu, așa că se vând foarte puține mașini noi. În același timp, numărul vehiculelor recuperate de instituțiile financiare de la clienții rău-platnici crește de la o zi la alta și, astfel, toată lumea pierde. De asemenea, pe partea de Casco s-au introdus mai multe sisteme pe partea de daune, care au dus la reducerea acestora”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, directorul reprezentanței locale a unei firme de asigurări. El a mai precizat că tarifele poliței obligatorii RCA continuă să crească ușor, pentru că RCA-ul nu este foarte profitabil pentru asiguratori. „Firmele care s-au axat puternic pe segmentul corporate au de suferit acum, întrucât multe companii s-au închis și au încheiat contractele de leasing pentru vehicule. În plus, nu mai plătesc asigurare nici pentru sedii. Segmentul de retail a continuat totuși să meargă, chiar dacă mai slab față de alți ani”, a completat acesta. O veste bună pentru firmele de profil a fost introducerea poliței obligatorii pentru asigurarea locuințelor, care acoperă daune de 20.000 euro, la un preț de 20 euro, în cazul imobilelor construite din ciment, BCA și alte materiale „serioase”. Pentru casele din chirpici sau paiantă, polița costă 10 euro și acoperă daune de 10.000 euro, fiind limitată la cutremure, inundații și alunecări de teren. „Tarifele la Casco au scăzut cu 5%, în această vară, după introducerea programului de achiziții direct de pe internet. La RCA, tarifele au crescut. În general, clienții care achiziționează mașini scumpe încheie și o poliță Casco. Cei care cumpără modele mai ieftine nu sunt la fel de convinși. De asemenea, există o diferență clară între urban și rural, majoritatea celor din oraș preferând să plătească polița Casco”, a declarat, pentru Cuget Liber, Gina Pașcu, reprezentant asigurări la Rădăcini Motors, dealer Opel & Chevrolet în Constanța. RCA, între 400 și 1.400 lei „Criza a avut un impact serios asupra populației și firmelor, efectele resimțindu-se și pe piața asigurărilor. Scumpirea creditelor în vară, numărul mai mic de mașini vândute și posibilitatea de a pierde clienți vechi au dus la o scădere a tarifelor la asigurarea Casco.Noi am redus prețul cu 15% - este o promoție specială de vară. Din fericire, majorarea TVA la 24% nu a afectat în niciun fel tarifele”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, Viorel Durac, inspector de asigurări la ARDAF Constanța. În prezent, o persoană fizică din Constanța, care are o mașină Dacia, cu capacitate cilindrică de 1.400 - 1.600 cm, în leasing, plătește între 414 și 1.400 lei pentru o poliță RCA încheiată pe 12 luni. Potrivit tarifelor centralizate pe portalul www.rca-ieftin.ro (reco-mandat clienților chiar de firmele de asigurare), cel mai ieftin RCA se găsește la Euroins (414 lei). Urmează Omniasig (693 lei), Uniqua (754 lei), Carpatica (754 lei), Asirom (784 lei), BCR Asigurări (839 lei), Astra (853 lei), Ardaf (1.044 lei, 5% reducere pentru reînnoirea poliței) și Generali (1.405 lei). S-a triplat numărul reclamațiilor O altă consecință a crizei a fost și schimbarea atitudinii clienților față de firmele de asigurări. Mult mai atenți la bani, românii au depus în ultimul an peste 6.000 de plângeri la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) împotriva brokerilor sau firmelor de asigurare. Dintre acestea, 55,84%, respectiv 3.373, au fost soluționate în favoarea clienților, potrivit datelor CSA. Cele mai multe plângeri, respectiv 5.473, au făcut referire la polițele RCA și Casco. Numărul plângerilor s-a triplat față de 2008, când la CSA s-au înregistrat doar 1.974 de reclamații. Cei de la CSA spun că numărul plângerilor a crescut pentru că „firmele de asigurări se confruntă cu un număr mare de vehicule asigurate (facultativ și RCA) care compun parcul auto național și sunt suspicioase în instrumentarea dosarelor de daună, ca urmare a declarării unui eveniment rutier în baza formularului de constatare amiabilă de accident”. Alte explicații sunt necunoașterea condițiilor de asigurare facultativă Casco de către asigurați și implementarea sistemelor de evaluare a pagubelor.