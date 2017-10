Coliziune între un portcontainer şi un cargou, în Marmara

Coliziune între un portcontainer și un cargou, în Marmara

Pe data de 14 august 2011, nava portcontainer „Parmis”, sub pavilion Barbados, a intrat în coliziune cu cargoul de mărfuri generale „Apache”, sub pavilion Malta. Incidentul s-a petrecut în Marea Marmara, la nord de Insula Marmara. În zonă a fost trimisă o navă de salvare, dar niciuna dintre cele două vapoare nu a suferit deteriorări severe. Ambele s-au îndreptat spre un port din zonă.„Apache” are capacitatea de 5.172 tdw, a fost construit în 1991, iar manager este Prestige LTD, din Ucraina. „Parmis” are capacitatea de 33.835 tdw, a fost construit în 2003, iar manager este Asatir Shipmanagement, din Iran.