Coliziune între o navă rusească şi una letonă

Coliziune între o navă rusească și una letonă

Pe data de 1 noiembrie 2014, nava frigorifică rusească „Atlantic Lady” a intrat în coliziune cu tancul chimic leton „Kraslava”, la sud de Dragor, Danemarca. Nava letonă tranzitase Canalul Drugden, în timp nava frigorifică se îndrepta spre ea. În urma impactului, suprastructură lui „Atlantic Lady” a fost grav avariată, un număr de cabine fiind distruse. „Kraslava” s-a ales cu o tăietură la tribord. Au fost semnalate scurgeri de hidrocarburi în apa mării.Tancul chimic era în balast și se îndrepta spre St. Petersburg, iar nava frigorifică venea de la St. Petersburg și mergea spre Insula Urșilor. „Atlantic Lady” are 8.864 tone registru brut, a fost construită în 1986 și este înmatriculată sub pavilion S – Kitts.Tancul chimic leton „Kraslava” are capacitatea de 37.258 tdw, a fost construit în 2007 și este înmatriculat sub pavilion Insulele Marshall.