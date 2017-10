Coliziune între două portcontainere

Nava portcontainer „Hanjin New York” a scăpat din ancoră și, după ce a plutit în derivă, a intrat în coliziune cu portcontainerul „MSC Claudia”. Incidentul s-a petrecut în zona de ancoraj a portului Singapore. În urma impactului, zece containere goale de pe „Hanjin New York” au căzut peste bulbul celeilalte nave, iar un container a căzut în mare. Incidentul s-a produs pentru că ancora lui „Hanjin New York” a grapat din cauza unui curent puternic, dar și pentru că la bord nu era nimeni de veghe.