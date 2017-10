Colecţii româneşti la Săptămâna Modei de la Berlin

Colecții românești la Săptămâna Modei de la Berlin

Alina Botea, Bold, Lucian Broscățean, Lena Criveanu, Ligia’s Accesories, Irina Schrotter și Sepala by Mihaela au reprezentat țara noastră la Săptămâna Modei de la Berlin. În cadrul manifestării care s-a derulat în intervalul 6 - 8 iulie 2011, au fost organizate trei expoziții ale industriei ușoare: Premium Messe, Bread& Butter și Projekt Galerie.Creatorii români de modă și-au reunit colecțiile sub brandul „Romanian Designers & Companies”. Astfel, pe parcursul celor trei zile ale expoziției, ei au expus o gamă variată de produse: confecții de damă și bărbătești, bijuterii și încălțăminte.În aceeași perioadă s-a desfășurat o misiune economică, în cadrul căreia, în seara zilei de 8 iulie, a avut loc o prezentare de modă.Participarea României la acest eveni-ment a fost organizată de Ministerul Economiei, Centrul Român pentru Promovarea Co-merțului și Investițiilor Străine, în parte-neriat cu Asociația Future In Textiles.