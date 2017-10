Codul fiscal a fost modificat

Începând de anul viitor, prevederile actualului cod fiscal vor suferi o serie de modificări, a anunțat Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța. O primă modificare are loc în privința termenului de introducere a sistemului plăților anticipate, care a fost amânat cu doi ani fața de data inițială, respectiv 1 ianuarie 2008. Tot la acest capitol, a fost reglementat și modul în care se vor face plățile anticipate în contul impozitului pe profit, pe viitor, contribuabilii având obligația de a efectua plățile anticipate prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata. De asemenea, contribuabilii care au beneficiat de scutiri la plata impozitului pe profit în anul precedent vor face plățile anticipate pe baza declarației privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luând în calcul și impozitul pe profit scutit la plată. În plus, dacă până în prezent, în momentul transferului proprietății imobiliare, contribuabilii aveau obligația de a vira impozitul defalcat în proporție de 40% la bugetul de stat, 50% la bugetul unității administrativ teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării și 10% către Agenția Națională de Cadastru, pe viitor, acesta se va vira integral la bugetul de stat. O altă modificare a Codului Fiscal prevede eliminarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată la construcțiile noi și terenurile construibile. În concluzie, pentru livrarea de către orice persoană a unui teren construibil sau a unei construcții noi, se va colecta taxa pe valoarea adăugată. La toate acestea se adaugă creșterea nivelului de la care începe impozitarea veniturilor realizate din pensii, de la 900 de lei, cât este prevăzut în prezent, până la 1.000 de lei.