Cod roşu pentru mediul de afaceri

Cod roșu pentru mediul de afaceri

„Este o lovitură de imagine din partea actualului guvern. Acum să vedem cine este împotrivă să se reducă toate taxele. Este foarte greu să fii în postură de opozant, să spui: nu sunt de acord cu toate aceste reduceri! Dar trebuie să fim realiști că, în situația în care se află România, este imposibil, nu este sustenabil, ca toate dările să se reducă foarte repede, pentru că rămâne un gol imens în buget și pe urmă ne vom întreba de ce nu sunt bani de salarii pentru bugetari și de ce sunt atât de puține investițiile de care avem nevoie. Probabil că ideea guvernului a fost: Hai să punem multe și mai vedem pe parcurs, în urma dezbaterilor, ce rămâne și ce nu.” Declarația îi aparține lui Dănuț Jugănaru, președintele executiv al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, care a fost invitat de reprezentanții presei locale să își exprime opinia față de prevederile proiectului de modificare a Codului fiscal.Jugănaru le-a reamintit ziariștilor că în urmă cu foarte puțin timp premierul Victor Ponta spunea că avem de ales între TVA redus cu câteva procente, la toate produsele și serviciile, pe de o parte, și TVA de 9%, la alimentele de bază. „Acum, dintr-o dată, se poate și una și alta, plus alte reduceri, ceea ce este o dovadă de in-consecvență în declarații, ca să nu spun altfel.”Cu ce bani va fi promovat turismul?Referindu-se la propunerea de des-ființare a taxei hoteliere, cuprinsă în proiect, președintele executiv al CCINA a făcut următorul cometariu: „Să ne bucurăm sau nu? La prima vedere se va bucura și turistul că nu trebuie să mai plătească taxa de 1%, se vor bucura și cei de la recepțiile hotelurilor, că nu vor mai fi nevoiți să colecteze această sumă. Problema este că și așa erau puțini bani de promovare turistică. De unde vor veni alți bani? Prin natura profesiei, am călătorit și călătoresc mult. Se regăsește această taxă în multe alte țări, nefiind o invenție românească. Ne putem noi permite să renunțăm la ea? În urmă cu doi ani, pentru Mamaia, s-a „inventat” pur și simplu o taxă. Inițial, unii au fost împotriva ei. Până la urmă, toți s-au convins că trebuie să o plătească, întrucât din acei bani s-a putut face promovare. Întrebarea este ce punem în loc, atâta timp cât litoralul nu s-a mai aflat printre prioritățile de finanțare din partea Ministerului Economiei în privința promo-vării turistice? Eu cred că ar trebui să ne îngrijoreze dispariția acestei taxe.”Jugănaru a atras atenția că propunerea de înlocuire a impozitului pe terenurile cu construcții, din intravilan, va duce la dublarea acestuia în unele cazuri. „Până acum exista un impozit în sumă fixă. Se propune un interval de sume, care duce la un impozit foarte mare pentru anumite terenuri. În prezent, se plătește 10.350 lei pe hectar. În proiect, impozitul este între 8.282 - 20.707 lei pe hectar. Unii proprietari vor trece de la 10.350 lei la 20.707 lei pe hectar.”Impozitul forfetar - o amenințareDacă eliminarea celebrei taxe pe stâlp și a supraaccizei pe carburanți (care s-au dovedit a fi măsuri greșite, neinspirate) reprezintă o veste bună, în schimb, este o veste cât se poate de proastă formula propusă de impozitare a microîntre-prinderilor (1% din venit pentru cele cu minimum doi salariați, 3% pentru cele cu un salariat, iar pentru cele cu zero salariați, 3% plus o taxă forfetară de 1.530 lei pe trimestru). „Cel mai greu le va fi unităților nou-înființate. Nu le poți obliga, dintr-o dată, să aibă unul sau doi salariați. Chiar și pentru unul singur este mult de plătit. Trebuie spus că orice încercare de introducere a forfetarului în ultimii ani a fost mult contestată și până la urmă s-a renunțat ea.Statisticile Oficiului Național al Registrului Comerțului arată o scădere im-portantă a firmelor nou-înființate în 2014. Deci, dacă până să se aplice o astfel de măsură am avut această involuție, ne așteptăm la un număr și mai mic de firme nou-create pe viitor, pentru că nu își vor permite să plătească impozitul forfetar. Singurul efect pozitiv este că va fi scos la lumină un număr de locuri de muncă plătite la negru” - a declarat președintele executiv al CCINA.Referindu-se la propunerea de reducere a TVA de la 24% la 20%, de la 1 ianuarie 2016, și la 18%, din 2018, Jugănaru a apreciat-o ca fiind „surprinzătoare, pentru că ar fi un efort bugetar imens”.Observațiile Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Con-stanța și ale firmelor membre pe marginea proiectelor de modificare a Codului fiscal și Codului de procedură fiscală vor fi trimise Camerei de Comerț și Industrie a Ro-mâniei. Aceasta va centraliza observațiile și propunerile camerelor județene și va prezenta Guvernului României un punct de vedere oficial.