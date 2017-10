Cod portocaliu de viscol! Iată recomandările ANSVSA pentru crescătorii de animale

Pe fondul avertizărilor meteorologice pentru fenomene severe (temperaturi scăzute, căderi masive de zăpadă), ANSVSA recomandă crescătorilor de animale să asigure un adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecție față de acțiunea directă a frigului și zăpezii.Apoi, reprezentanții ANSVSA recomandă asigurarea unor cantități suficiente de apă și furaje corespunzătoare cantitativ (în funcție de specie, talie și stare fiziologică) și calitativ (prospețime, raport energetic etc.), verificarea bunei funcționări a echipamentelor de adăpare și de furajare, verificarea disponibilității echipamentelor de rezervă, în principal a generatoarelor de energie electrică.„La orice modificare a stării de sănătate sau de bunăstare a animalelor precum și la apariția unor modificări comportamentale, deținătorul are obligația sa anunțe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate a animalelor din localitatea respectivă”, mai spun reprezentanții ANSVSA.Pe de altă parte, în cazul în care animalele de companie (cum ar fi câinii, pisicile, iepurii etc.) sunt ținute afară, este important să se asigure o sursă de apă potabilă, precum și un adăpost corespunzător, care să poată oferi protecție față de acțiunea directă a frigului și zăpezii.