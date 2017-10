Coaliţie împotriva practicilor financiare ale multinaţionalelor

Coaliție împotriva practicilor financiare ale multinaționalelor

România se va alătura țărilor și jurisdicțiilor care lucrează cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) și cu membrii G 20 la dezvoltarea standardelor Proiectului BEPS (Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor) și la monitorizarea implementării acestui pachet, care urmează să fie aplicat și în țara noastră, ținând cont de particularitățile de dezvoltare.Guvernul a aprobat ieri, printr-un memorandum, aderarea României ca asociat la Forumul de implementare a Proiectului BEPS, ceea ce va permite participarea țării noastre la realizarea măsurilor privind combaterea erodării bazei de impozitare și transferul profiturilor, precum și implementarea acestora pe teritoriul național. Experiența acestui forum va adăuga valoare și implementării recomandărilor Uniunii Europene, în contextul propunerii de Directivă elaborată de Consiliu privind stabilirea normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale, care afectează în mod direct funcționarea pieței interne (ATAD).În ce constă Planul BEPS? În contextul creșterii mobilității capitalurilor și activelor necorporale, al noilor modele de afaceri (economia digitală), în februarie 2013, OECD a întocmit o analiză-diagnostic privind aspectele care generează erodarea bazei fiscale și împărțirea profiturilor, finalizată prin prezentarea raportului „Addressing Base Erosion and Profit Shifting”. Această analiză a fost urmată, în iulie 2013, de un plan de 15 acțiuni intitulat „Action Plan on Base Erosion and Profit Schifting”, care își propune să reformeze principiile fiscalității în domeniul impozitelor directe.Planul BEPS include recomandări pentru modificări legislative atât în plan național, cât și a prevederilor internaționale, în scopul de a contracara situațiile care apar ca urmare a utilizării de către multinaționale a neconcordanțelor legislative din sistemele fiscale naționale ale statelor în care acestea își extind activitățile. Prin urmare, acest plan va genera modificări ale Modelului OECD de convenție de evitare a dublei impuneri, ale liniilor directoare privind prețurile de transfer, precum și ale sistemelor fiscale naționale. Obiectivul este acela de a se ajunge la soluționarea, într-o proporție cât mai mare, a dublei neimpozitări și la îmbunătățirea mecanismelor de soluționare a cazurilor de dublă impozitare. Trebuie menționat că acesta nu propune modificarea cotelor de impozitare, ci modalitatea de atribuire/alocare a profiturilor (bazei impozabile) între jurisdicții.O altă componentă a Planului de acțiuni BEPS este intensificarea schimbului de informații pe două planuri: printr-o creștere a transparenței și raportării de informații de către contribuabili către autorități fiscale, precum și între autoritățile fiscale ale diverselor state. Această componentă a Planului este în concordanță cu propunerea de modificare a Directivei privind schimbul de informații, cu scopul de a extinde schimbul automat de informații pentru deciziile fiscale transfrontaliere.O componentă importantă a acțiunilor BEPS este dedicată prețurilor de transfer. Din cele 15 măsuri, cinci se referă explicit sau implicit la prețurile de transfer. România și-a asumat prevederile liniilor directoare privind prețurile de transfer emise de OECD pentru societățile multinaționale și administrațiile fiscale prin preluarea în legislația națională. Totodată, ținând cont că această arie este în prezent una dintre cele mai vizate de autoritățile fiscale din România în controalele efectuate, participarea la implementarea pachetului de măsuri BEPS reprezintă o aliniere la practicile internaționale din domeniu.Forumul de implementare a Proiectului BEPS (Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor) a fost prezentat și aprobat de către Secretariatul OECD în cadrul întâlnirii miniștrilor de finanțe din G20, care a avut loc în Shanghai, în perioada 27-28 februarie 2016. Prima întâlnire a țărilor care au aderat la Planul de Acțiuni BEPS va avea loc la Kyoto în perioada 30 iunie-1 iulie 2016.