Coaliţia pentru Dezvoltarea României vrea să facă parte din negocierile PNRR

În urma întâlnirii de marţi, 26 ianuarie 2021, de la Guvern, reprezentanţii Coaliţei pentru Dezvoltarea României (CDR) au prezentat premierului Florin Cîţu propuneri concrete care să ajute mediul de afaceri, subliniind că, debirocratizarea, digitalizarea, transparenţa şi consultarea reală, din timp cu oamenii de afaceri şi societatea civilă sunt priorităţi care trebuie să treacă de faza „cuvintelor pe hârtie la fapte”. „Vrem să vedem măsuri concrete, care să ajute mediul de afaceri şi societatea. Astăzi am prezentat primele propuneri. Au fost primite cu deschidere şi sperăm să fie implementate rapid. Viteza de implementare este cheia acestui an”, a spus Dragoş Anastasiu, preşedinte AHK România şi coordonator CDR. Prioritatea zero pentru 2021 o reprezintă bugetul pentru acest an şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), au mai declarat reprezentanţii CDR. „România are nevoie de un buget fundamentat pe 3 piloni esenţiali: investiţii, cu resurse financiare nu doar alocate, ci şi cheltuite, menţinerea controlului cheltuielilor bugetare şi creşterea colectării şi digitalizarea ca măsuri de reducere a deficitului bugetar. Am solicitat înfiinţarea unei autorităţi unice pentru digitalizarea administraţiei, cea mai eficientă soluţie. Astăzi digitalizarea este copilul cu multe moaşe, care riscă să rămână cu buricul netăiat”, a spus Ionuţ Simion, preşedinte Amcham România. Reprezentanţii coaliţei au solicitat să facă parte din grupurile de lucru pe care Guvernul le-a creat pentru identificarea şi implementarea proiectelor PNRR, pentru ca deciziile şi modul în care vor fi alocaţi banii să se facă cât mai transparent. Ei au mai adăugat că nu este suficient că România a atras 30 de miliarde de euro, ci contează cum vor fi cheltuiţi, ca proiectele să fie cu adevărat utile pentru România. Coaliţia pentru Dezvoltarea României reuneşte 25 de membrii, organizaţii de afaceri, care au peste un milion de angajaţi şi generează peste 50% din PIB.