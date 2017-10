Coadă de TIR-uri de 25 de km la intrarea în ţară

Coadă de TIR-uri de 25 de km la intrarea în țară

Ştire online publicată Duminică, 22 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

A fost o coadă de TIR-uri de 25 de kilometri la frontiera Giurgiu-Ruse, dar și la Calafat-Vidin. Sute de camioane erau blocate la intrarea în țară, duminică dimineață, unele chiar și de 15-20 de ore.De vină ar fi sistemul de cântărire a camioanelor cu încărcătură mare, un singur astfel de cântar fiind disponibil, susțin șoferii, potrivit Digi24.ro.Oamenii s-au plâns că de 24 de ore nu înaintaseră nici măcar 5 kilometri, fiind blocați într-o zonă fără magazine și nevoiți să suporte temperaturi de minus 15 grade.„Stau de ieri dimineață, de la ora 08:00. Am stat 13 ore în coadă, am parcurs vreo 3 km maximum și am stat pe marginea drumului. Am făcut pauză de 11 ore. Am intrat din nou în rând. Mai am 7 km până în vamă. Nu avem de unde să luăm apă, o pâine. Nimic, nimic. Dar ce înseamnă asta? Să stăm aici 3 zile fără mâncare, fără apă... Nimeni nu ne comunică nimic. Sunt colegi cărora li s-a oprit aeroterma că sunt minus 15 grade”, a declarat pentru Digi24 Ștefan, unul dintre șoferii care stăteau la coadă.