CNA vrea ordonarea tematică a canalelor în pachetele cabliştilor

CNA vrea ordonarea tematică a canalelor în pachetele cabliștilor

Ştire online publicată Joi, 15 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul National al Audiovizualului vrea ordonarea tematica a canalelor in pachetele cablistilor, membrii CNA adoptand, in sedinta de joi, un proiect de modificare a Deciziei nr.72/2012 privind conditiile de eliberare si modificare a avizului de retransmisie, scrie Agerpres."Vrem ca ordonarea canalelor in pachetele fiecarui cablist sa fie in functie de gen sau de tema, cum vreti sa ii spuneti", a declarat pentru Agerpres Gabriel Tufeanu, membru al Consiliului.El a precizat ca, prin acest proiect, CNA propune introducerea in decizie a unor prevederi potrivit carora alocarea in frecvente a serviciilor de programe se va face cu respectarea urmatoarelor cerinte: serviciile de programe de televiziune se grupeaza in functie de categoria lor tematica, respectiv serviciile de programe de radio se aloca in frecvente dupa programele de televiziune, adica in capatul grilei.Tufeanu a precizat ca acest proiect de decizie intra in dezbatere publica timp de 30 de zile. "Dupa aceea, in functie de amendamentele care se aproba/se resping de Consiliu, se va emite decizia finala, care va trebui aplicata", a spus Gabriel Tufeanu.Totodata, el a explicat de ce a formulat propunerea privind ordonarea tematica. "In momentul acesta canalele sunt aruncate in frecventa aleatoriu sau in ordine alfabetica si, de exemplu, daca vrei sa te uiti la desene animate - sa spunem ca esti copil - pe tine te intereseaza 5-6 canale de desene animate care sa fie in aceeasi zona. Daca unul este pe canalul 10, altul pe 80, unul pe 164 si asa mai departe, este mai dificil. Poate pe cineva il intereseaza seara sa se uite la un film sau la o emisiune de divertisment si stie ca e in zona respectiva, minus/plus din telecomanda si are programele pe care si le doreste. Vrea cineva sa se uite la stiri, atunci se duce in zona stirilor si asa mai departe", a aratat Tufeanu.