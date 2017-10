CN ACN va concesiona o parte din terenurile pe care le administrează

Directorul Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile”, Ovidiu Cupșa a anunțat că, în viitorul apropiat, vor fi date în concesiune o serie de terenuri aflate momentan în administrarea CN ACN. Potrivit acestui, motivul pentru care acest lucru nu a fost posibil până la ora actuală a fost faptul că legea nu permitea companiilor care administrează domeniul public al statului să concesioneze. „În momentul în care am făcut demersurile pentru concesionarea către diverși agenți economici ne-am lovit de la Legea 219/1998 care nu permitea companiilor care administrează domeniul public al statului să concesioneze terenurile și utilitățile aferente. În urma unei corespondențe purtate cu reprezentanții Ministerului Transporturilor, am primit acceptul pentru a încheia un nou contract în conformitate cu Legea 54/2006, care să ne permită concesionarea“, a declarat Ovidiu Cupșa. Noul contract este așteptat să intre în posesia reprezentanților ACN în perioada imediat următoare, moment în care se va putea trece și identificarea, evaluarea și scoaterea la licitație a terenurilor. „Sunt două avantaje, respectiv cel de a putea concesiona și a duce la îndeplinire programul de îndeplinire pe care ni l-am stabili, precum și prelungirea perioadei de concesiune pe care o mai aveam, de 42 de ani, cu încă șapte ani. Practic, o dată cu semnarea noului contract, am obținut o nouă concesiune pe 49 de ani“, a mai precizat directorul. De asemenea, el a mai adăugat că în prezent se poartă discuții cu reprezentanții Ministerului Transporturilor pentru reducerea redevenței pe care trebuie să o plătească CN ACN, de 3% din cifra de afaceri, în condițiile în care alte companii de stat plătesc 1% sau 2%.Directorul Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile”, Ovidiu Cupșa a anunțat că, în viitorul apropiat, vor fi date în concesiune o serie de terenuri aflate momentan în administrarea CN ACN. Potrivit acestui, motivul pentru care acest lucru nu a fost posibil până la ora actuală a fost faptul că legea nu permitea companiilor care administrează domeniul public al statului să concesioneze. „În momentul în care am făcut demersurile pentru concesionarea către diverși agenți economici ne-am lovit de la Legea 219/1998 care nu permitea companiilor care administrează domeniul public al statului să concesioneze terenurile și utilitățile aferente. În urma unei corespondențe purtate cu reprezentanții Ministerului Transporturilor, am primit acceptul pentru a încheia un nou contract în conformitate cu Legea 54/2006, care să ne permită concesionarea“, a declarat Ovidiu Cupșa. Noul contract este așteptat să intre în posesia reprezentanților ACN în perioada imediat următoare, moment în care se va putea trece și identificarea, evaluarea și scoaterea la licitație a terenurilor. „Sunt două avantaje, respectiv cel de a putea concesiona și a duce la îndeplinire programul de îndeplinire pe care ni l-am stabili, precum și prelungirea perioadei de concesiune pe care o mai aveam, de 42 de ani, cu încă șapte ani. Practic, o dată cu semnarea noului contract, am obținut o nouă concesiune pe 49 de ani“, a mai precizat directorul. De asemenea, el a mai adăugat că în prezent se poartă discuții cu reprezentanții Ministerului Transporturilor pentru reducerea redevenței pe care trebuie să o plătească CN ACN, de 3% din cifra de afaceri, în condițiile în care alte companii de stat plătesc 1% sau 2%.