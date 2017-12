Cluj-Napoca, al doilea pol de business IT din România

Cel puțin unul din 11 angajați din Cluj-Napoca lucrează în domeniul IT, aratăî un al Clusterului IT ARIES Transilvania. Cluj-Napoca a devenit principalul pol de business IT, după București. Numărul de companii de IT a crescut în acest municipiu cu peste 75% față de 2011, mult peste media națională. În cele 1.235 de companii din IT din Cluj-Napoca lucrează 14.036 angajați, reprezentând 8,7% din totalul salariaților din municipiu, ceea ce înseamnă că un angajat din 11 lucrează în IT.