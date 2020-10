Clubul Privat de Vin, ediţia de toamnă, la nivel naţional

Asociaţia somelierilor din România (ASR) a organizat la nivel național, Clubul Privat de Vin. Ediţia de toamnă a avut loc în oraşele: Bucureşti, Cluj, Timişoara, Constanţa şi Braşov. La eveniment au participat membri ai ASR dar şi membrii simpatizanţi, bloggeri, agenţi HoReCa, jurnalişti, patroni de wine-bar-uri şi iubitori de vin. Degustările de vinuri s-au făcut din portofoliul sponsorilor&partenerilor: Alexandrion Group-The Icinic Estate, Crama Davino, Crama Jidvei, Casa de Vinuri Cotnari, Crama Negrini, Domeniile Sâmburești, Domeniile Urlați, Cramele Recaș, 1000 de Chipuri, Crama Gitana, Via Viticola-Sarica Niculițel, Domeniul Coroanei Segarcea, Crama Kvint, Crama Alira, Crama Gitana, Crama Cepari, Crama Liliac, Crama Aramic, Tenute Al Bano Carrisi, New Greek Wine. Apa a fost pusă la dispoziție de partenerii: Borsec, Aqua Carpatica, -AV Drinks Import-Rosemary Water-Apa cu rozmarin. Această acțiune la nivel național a fost posibilă cu ajutorul și implicarea partenerilor: Complex Silva-București, Hotel Opera Plaza-Cluj, Resto Pub Zaza-Timișoara, Restaurant Harlequin-Constanța, Hotel Alpin-Poiana Brașov. Invitaţi speciali au fost: Marinela V. Ardelean - online, autoare a trei volume de carte, The Wine Book of Romania, brand Ambasador - Global Vinars Brâncoveanu, unul dintre cei mai importanți membri ai A.S.R şi Silvia Ion - Managing Parner Horeca Insight Magazine & Managing Partner Pharma Business Solution. Asociaţia somelierilor din România este singura asociație de profil recunoscută internațional.