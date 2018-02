Clc. Mihai Andrei vrea reorganizarea din temelii a ANR și înființarea celui de-al doilea pavilion maritim (I)

r Interviu cu directorul general al Autorității Navale Române- Domnule Mihai Andrei, ați revenit la „cârma” ANR după o pauză de aproape patru ani. Ce v-ați propus să realizați în acest nou mandat?- Am în vedere mai multe obiective și, dacă mandatul meu va dura cel puțin un an, sper ca măcar să le demarez pe toate. În primul rând, vreau să realizăm o reorganizare din temelii a Autorității Navale Române. Actuala organizare corespunde cerințelor anului 2000, când România trebuia să îndeplinească, urgent, condițiile aderării la Uniunea Europeană. La acea vreme, au fost create niște structuri care să îndeplinească obiectivele respective. Cum acestea au fost îndeplinite de peste zece ani, rolul structurilor respective s-a diminuat și e nevoie să ne concentrăm forțele în alte direcții de dezvoltare.- Care anume?- Vom studia problema înființării celui de-al doilea pavilion maritim al României, subiect pe care l-am discutat, deja, la Ministerul Transporturilor. Toată lumea este de acord cu necesitatea lui. Dar trebuie să fie sub autoritatea ANR, nu a unei firme private, care să preia atribuțiile statului român. Un alt obiectiv este să ajungem la o formulă de organizare a porturilor, împreună cu administrațiile acestora, cu operatorii portuari, cu companiile de pilotaj și remorcaj, cu toți ceilalți actori din industria portuară. Trebuie să se ajungă la o legislație mult mai coerentă, care să aducă un coeficient mai mare de siguranță a navelor și porturilor. Vom avea mai multe întâlniri cu toți cei interesați, pentru a ajunge la niște concluzii, după care vom începe să le punem în practică.- Vă gândiți cumva la înființarea autorităților portuare?- Este o soluție la care mă gândesc de multă vreme.- Ce model aveți în vedere?- Sistemul autorităților portuare funcționează în porturile europene, în porturile moderne.- În privința investițiilor, ce proiecte aveți?- Este rușinos faptul că ANR nu are o navă proprie pentru inspecție, control, patrulare în apele naționale române…- Spre deosebire de Bulgaria…- Da, spre deosebire de Bulgaria, care are trei astfel de nave, spre deosebire de alte țări care sunt foarte bine dotate din acest punct de vedere, noi nu avem nicio navă. Ne gândim la viitor, când va începe exploatarea rezervelor de petrol și gaze din Marea Neagră. Zonele respective țin tot de autoritatea ANR, dar cum să ajungem acolo? În prezent, ne rugăm de unul sau altul ori închiriem un elicopter, pentru a ajunge în zona câmpului petrolier, să constatăm dacă e ceva în neregulă.- Platformele petroliere sunt considerate nave?- Sunt considerate teritoriu al unei țări, ca și navele. Fiind în zona economică exclusivă a României, se află sub autoritatea Guvernului României, care a delegat, către ANR, prerogativele de inspecție, control, supraveghere a întregii zone maritime a țării, care include și zona economică exclusivă.- La această oră, cum verificați dacă platformele petroliere poluează sau nu apele mării?- Apelăm la imaginile prin satelit, dar nu putem merge să colectăm probe. Dacă am avea o navă de mare viteză, în maxim două ore am ajunge la locul poluării. Am putea să urmărim evoluția petei de hidrocarburi și să luăm probe din apă, dar și de la platforma petrolieră, pentru a afla sursa poluării. În prezent, doar Grup Servicii Petroliere are asigurată legătura maritimă și aeriană cu platformele petroliere. Să ne imaginăm că o platformă a GSP a provocat o poluare. Ce va face ANR în acest caz? Se va ruga de GSP să-i dea o navă, pentru a face control la platformă și a o sancționa? Ar fi ridicol.- Cum apreciați nivelul de dezvoltare și eficiență al ANR față de instituțiile similare din Europa? Reușește ANR să-și îndeplinească atribuțiile privind siguranța navigației?- La nivel de porturi, da. Serviciul de Port State Control este foarte bine organizat și lucrează cu profesionalism. La rândul ei, Administrația Porturilor Maritime supraveghează foarte bine modul de exploatare a domeniului public portuar. Căpităniile urmăresc, 24 din 24 de ore, ca navigația în porturi să se desfășoare în siguranță. Dar toate acestea se opresc la porțile de acces în porturi, întrucât nu avem cu ce ieși afară, în larg. Sunt instituții, precum Garda de Coastă, care dețin nave, dar ele au alte competențe. ANR este cea care se ocupă de siguranța navigației, a navelor și platformelor petroliere, de siguranța vieții pe mare, de evitarea poluării și diminuarea ei, de controlul poluări și măsurarea efectelor ei. ANR ar trebui să fie pregătită pentru toate situațiile ce pot să apară, să poată da un răspuns. (Va urma)