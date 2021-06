Claudiu Năsui vrea zero taxe pe salariul minim

Ministrul Econimiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Claudiu Năsui a declarat de curând, că scutirea de la orice formă de bir pe salariul minim ar avea impact pozitiv în agricultură şi HoReCa. „Zero taxe pe salariul minim" este ideea pe care o promovează ministrul pentru reducerea inegalităţilor teritoriale. „Pentru reducerea inegalităţilor teritoriale eu am o idee pe care o promovez, Zero taxe pe salariu minim. Cei mai mulţi care au plecat în diaspora, au plecat pentru diferenţele de salarizare, salariul fiind un argument foarte puternic pentru mulţi. Dacă aplicăm taxarea minimă sau zero pe echivalentul salariului minim reducem diferenţa dintre noi şi alte state. Este o idee care se implementează deja cu succes în diferite variante în mai multe locuri în lume şi, în general, în vestul Europei”, a precizat Claudiu Năsui.