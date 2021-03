Clădirile vor fi construite cu standard „net zero”

În România, clădirile care se vor construi sau renovările mari se vor face respectând standardul „net zero”. Este vorba despre o nouă normă în construcţii, NZEB, care înseamnă „net zero energy building”, adică clădiri cu un consum de energie aproape de zero. Directiva europeană privind performanţa energetică a clădirilor se aplică şi la noi în ţară de la 1 ianuarie 2021, dar în UE se uzitează din 2010. Standardul NZEB reprezintă clădiri cu performanță energetică foarte ridicată, deci cu un consum de energie primară foarte scăzut. Din necesarul de consum energetic în clădire, cel puțin 30% urmează a fi asigurat din surse regenerabile de energie de la fața locului sau de la o distanță de nu mai mult de 30 km de la locația clădirii. În cazul renovărilor mari, acest standard presupune folosirea sistemelor de termoizolare avansate, ferestre cu proprietăţi de termoizolare mult mai performante, sisteme economice de iluminare, instalaţii de încălzire, de aerisire etc. care vor contribui la o scădere a consumului de energie până la 50kWh/metru cub/an, având în vedere că nivelul actual este de 180-400 kWh/mp/an. Astfel de standarde vor duce la scumpirea locuinţelor, dar se recuperează la costurile mici la utilităţi.