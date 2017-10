Clădirile din porturile maritime vor fi acoperite cu panouri solare

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a realizat un studiu de oportunitate privind utilizarea energiei regenerabile și introducerea alternativelor de economisire a energiei, pe platformele portuare, a declarat directorul general Ioan Bălan. Pe baza lui, se va trece la întocmirea unui studiu de fezabilitate, care să pună în evidență potențialul dezvoltării și utilizării acestor surse. Sursele regenerabile de energie analizate în cadrul studiului sunt: energia solară și cea eoliană, iar ca modalitate de economisire a energiei termice, folosirea pompelor de căldură. Prioritar este proiectul referitor la utilizarea ener-giei solare cu ajutorul instalațiilor fotovoltaice, a afirmat Bălan. Conform hărții radiației solare din România, în zona Dobrogei potențialul energetic solar este considerat aproape de maximul posibil, în sensul că valorificarea lui pentru producerea energiei electrice și termice are un randament economic bun. „Conversia radiației solare în energie electrică se poate realiza cu instalații voltaice alcătuite din module solare ce pot fi amplasate pe acoperișurile clădirilor (birouri, magazii de marfă, depozitul de gunoi al portului etc.). Energia obținută va fi utilizată pentru asigurarea iluminatului public, semna-lizarea traficului etc. Sistemele solare se încor-porează, de regulă, în anvelopa clădirilor ceea ce ajută la reabilitarea termică a acestora și, implicit, la scăderea costurilor pentru cei care le utilizează” - a precizat directorul general.