City Park Mall aduce primăvara în garderobă cu cele mai fresh colecții și super premii

Constanța, 23 martie 2021 – Primăvara aceasta, City Park Mall își invită clienții să descopere cele mai trendy colecții de sezon, pregătite să aducă energie bună și culoare la începutul sezonului cald. Până pe 8 aprilie, cumpărăturile în ton cu ultimele tendințe le pot aduce, prin tragere la sorți, super premii constând în sesiuni de shopping extraordinare la City Park Mall. Mai mult, pentru că noul sezon aduce cu el și o explozie a parfumurilor, centrul comercial găzduiește, până pe 3 aprilie, o expoziție deosebită, care îi va purta spre alte timpuri și locuri: „Muzeul Parfumului” powered by Beautik.Și în noul normal poți arăta genial!, un îndemn la energie și optimism din partea City Park MallCity Park Mall aduce primăvara în garderobă cu noi ținute fresh, pentru cei care doresc să înceapă sezonul cu stil. Până pe 8 aprilie, clienții care fac cumpărături de minimum 300 de lei pot câștiga, prin tragere la sorți, sesiuni de cumpărături speciale în magazinele favorite. Săptămânal, City Park Mall oferă o sesiune de shopping în valoare de 1500 de lei în magazinele Mizar, Hermosa, Mathilde și IL PASSO. Marele premiu, constă într-o sesiune shopping în valoare de 3000 de euro, alături de unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din România.Muzeul Parfumului, o expoziție inedită la City Park MallPână pe 3 aprilie, pasionații și curioșii sunt invitați să descopere istoria parfumului în cadrul unei expoziții dedicate celor mai cunoscute arome din toate timpurile. La „Muzeul Parfumului” powered by Beautik Haute Parfumerie, vizitatorii pot vedea: sticle din cristal Baccarat vechi de aproape un secol, parfumurile preferate ale unor personalități ale istoriei, parfumuri românești sau ediții limitate ale celor mai iubite arome. Printre cele mai celebre exponate se numără: Molinard – Habanita, creat in 1921 și considerat cel mai persistent parfum din lume sau Jean Patou – Joy, lansat în anul 1929 și considerat cel mai scump din lume. Acestora li se adaugă flacoanele românești Miraj, din anii 1970, create în perioada comunistă la București, alături de multe alte parfumuri celebre. Expoziția are loc în piațeta liftului panoramic, de la nivelul -1, iar accesul este gratuit.Măsuri sporite de protecție în mall pentru a preveni răspândirea COVID-19City Park Mall a implementat toate măsurile necesare de prevenție, în linie cu recomandările autorităților, pentru ca vizitatorii să beneficieze de o experiență la cumpărături în siguranță în contextul crizei sanitare: a fost implementată obligativitatea purtării măștii de protecție de către clienți și angajați și controlul temperaturii la intrarea în centrul comercial, iar distanțarea socială de minimum 2 metri este asigurată prin instalarea benzilor de distanțare socială, pentru un shopping responsabil și în siguranță.De asemenea, City Park Mall garantează distanțarea prin asigurarea în medie a unui perimetru de 20 mp pentru o singură persoană, la nivel de centru comercial, mai ales pentru a evita crearea de aglomerări în zonele de trafic intens cum ar fi: lifturi, scări rulante, zonă food-court, cozi la bancomate, intrări în mall. Totodată, aerul din centrul comercial este filtrat o dată la trei ore, asigurând astfel o purificare intensivă a spațiilor.City Park Mall: certificat internațional pentru măsurile de prevenție Covid-19City Park Mall a primit Certificatul de Conformitate COVID-19. Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță. Experții Safe Asset Group (SAG), companie suedeză independentă care acreditează siguranța centrelor comerciale din toată lumea, au certificat centrul comercial ca fiind conform normelor de prevenție.Puteți urmări toate campaniile City Park Mall pe https://city-park.ro/ și pe paginile de Facebook și Instagram Despre City Park MallInaugurat în 2008, City Park Mall este principalul centru comercial din Constanța, cu un mix complet de branduri de shopping, peste 100 dintre ele fiind aduse în premieră pentru constănțeni, și opțiuni de petrecere a timpului liber.Față de momentul deschiderii, galeria City Park Mall și-a dublat capacitatea închiriabilă la 51.700 de mp, găzduind în prezent peste 200 de branduri pentru toate categoriile de vârstă și interese. City Park Mall a încheiat, recent, procesul de reconfigurare și oferă acum o zonă de food-court extinsă, un spațiu de relaxare (seating area) dublat, precum și peste 250 de noi locuri de parcare, dispuse pe 2 etaje.