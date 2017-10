Cioloş a înţeles ce i-a cerut Băsescu

Noul Ministru al Agriculturii

Cioloș a înțeles ce i-a cerut Băsescu

Ştire online publicată Marţi, 16 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Noul ministru al agriculturii, Dacian Cioloș, a declarat ieri, după depunerea jurământului, că va face tot ce se poate din punct de vedere tehnic pentru evitarea clauzei de salvgardare și că speră să nu se ajungă să fie nevoie de sprijin politic în această chestiune. „Nu știu dacă președintele este pesimist (...). Am înțeles ceea ce mi-a cerut", a spus Cioloș, după depunerea jurământului ca nou ministru al agriculturii. El a fost chestionat de ziariști în legătură cu afirmațiile șefului statului, care s-a declarat conștient că ministrul nu va putea recupera în 30 de zile ceea ce nu s-a făcut într-un an și i-a cerut să facă în așa fel încât să existe progrese. Totodată, șeful statului l-a asigurat pe ministru de tot sprijinul său politic în fața UE. "Eu sper ca din punct de vedere tehnic să facem tot ceea ce se poate", a mai spus Cioloș, care a adăugat că își dorește "să nu se ajungă la necesitatea sprijinului politic". Noul ministru a mai remarcat că dacă nu credea că se poate face ceva, nu și-ar fi asumat sarcina de a fi ministru. El a reiterat faptul că dacă va fi activată clauza, va demisiona. Cioloș a mai precizat că nu își pune problema deocamdată să se înscrie într-un partid. La ceremonia de depunere a jurământului de către noul ministru al agriculturii, Băsescu a subliniat că, în calitate de șef de stat, situația agriculturii îi este "foarte clară", amintind că, atunci când a primit în ședința CSAT despre secetă un material de la minister, a remarcat că este redactat de cineva care cunoaște "doar clișee". "Ceea ce vă cer, în calitate de șef al statului, este să se înregistreze progrese, ceea ce va fi deosebit de important pentru Comisia Europeană", a accentuat însă șeful statului, amintind că după 1 ianuarie 2007 Guvernul avea sarcina să facă APIA să funcționeze, "ceea ce nu s-a întâmplat".