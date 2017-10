Cine va promova produsele şi serviciile româneşti la export?

Cine va promova produsele și serviciile românești la export?

A fost pus în dezbatere publică proiectului de HG privind organizarea și funcționarea Institutului Român de Comerț Exterior.Potrivit notei de fundamentare, se impune organizarea unei instituții publice cu personalitate juridică și ordonator de credite, în subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului având rolul de agenție de implementare a programului guvernamental de promovare a exportului, centru de pregătire si perfecționare in domeniul comerțului exterior și centru național de consultanță și informare comercială pentru promovarea la export a produselor și serviciilor românești.Obiectivul acestei instituții este de promovare a produselor și serviciilor românești, astfel:a) asigură, cu aprobarea Ministrului Economiei, Comerțului și Turismului realizarea demersurilor legate de promovarea obiectivelor economice ale României în străinătate;b) propune Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului în vederea promovării proiecte de acte normative specifice domeniului de activitate; c) asigură, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, reprezentarea pe plan internațional în domeniile sale de activitate și dezvoltă relații cu instituții similare din alte state, precum și cu organizațiile internaționale și regionale din domeniul promovării și internaționalizării comerțului și reprezintă România în organizațiile internaționale și regionale de specialitate potrivit mandatului acordat;d) gestionează, în condițiile legii, fondurile destinate, alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, și a celor rezultate din venituri proprii; e) poate atrage fonduri structurale și implementează proiecte și programe care vizează eficientizarea și diversificarea instrumentelor de susținere a exportatorilor și promovării turistice a României;f) implementează programele de asistență tehnică acordate de Uniunea Europeană și de alte organisme internaționale, în domeniile sale de activitate;g) editează, în colaborare cu Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului și alte instituții, publicații periodice de interes pentru activitățile derulate sau ce urmează a fi inițiate;h) organizează evenimente de promovare internațională a intereselor economice ale României;i) realizează acțiuni de publicitate în mass-media pe piețele externe pentru promovarea intereselor economice ale României și realizează materiale 2 promoționale pentru prezentarea ofertei de export, a oportunităților de afaceri și a potențialului economic al României;j) realizează studii în domenii de expertiză prioritare stabilite de Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului; În domeniul promovării exportului: a) implementează Programul de susținere și promovare a exporturilor cu finanțare parțială de la bugetul de stat, asigurând organizarea și participarea la misiuni economice, târguri și expoziții în străinătate, realizarea de studii de piață, acțiuni de publicitate cu caracter general; b) contribuie la implementarea Strategiei Naționale de Export în domeniul de competență; c) organizează și coordonează cu aprobarea ministrului economiei, comerțului și turismului expansiunea economică și comercială externă pe piețele de interes, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe; d) realizează cercetare în domeniul economic; e) acordă consultanță privind deciziile guvernamentale de politică comercială; f) dezvoltă proiecte care vizează creșterea și diversificarea exportului; g) inițiază, sub coordonarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, propuneri de programe și proiecte pentru promovarea exporturilor românești de produse și servicii, în conformitate cu strategiile sectoriale de susținere a acestora;h) contribuie în conformitate cu domeniul de competență la pregătirea personalului admis la concursurile de intrare în Rețeaua reprezentanților economici externi organizate de Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;i) asigură dezvoltarea și administrarea Portalului de comerț exterior, în scopul promovării exporturilor de produse și servicii românești;j) realizează cursuri și activități specifice formării profesionale de pregătire și perfecționare profesională în domeniul comerțului exterior.În domeniul promovării turistice colaborează cu Autoritatea Națională pentru Turism în vederea organizării si realizării activități de promovare turistică pe piețele internaționale, prin reprezentantele de promovare turistica din străinătate.