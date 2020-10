Cine trebuie să suporte costurile telemuncii, ANAF sau funcționarii săi?

Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC a dat publicității un comunicat prin care atrage atenția asupra unor probleme generate de implementarea măsurilor anticovid, dispuse de con-ducerea ANAF.În mesaj se arată că diverse comunicate și ordine emise de conducerea ANAF promovează telemunca, făcându-se recomandări privind procentele în care trebuie asigurată prezența angajaților la birou.Sindicatul afirmă că procentele de 30% muncă la birou (incluzând și deplasările inspectorilor fiscali la sediul contribuabilului sau la alte instituții ale statului) și 70% muncă la domiciliu sunt foarte greu de asigurat. Cauzele sunt: nivelul scăzut de informatizare al ANAF; în funcție de specificul activității, în unele cazuri funcționarii Fiscului sunt nevoiți să se întâlnească cu contribuabilii pentru preluarea ori returnarea de documente fiscale și în alte locuri decât sediile ANAF, astfel că riscul de infectare al funcționarului crește.În cazul în care funcționarul efectuează munca la domiciliu, veniturile salariale sunt diminuate, prin suspendarea plății sporului pentru condiții vătămătoare, imposibilitatea decontării contravalorii unor cheltuieli ocazionate de deplasări în interes de serviciu, precum și creșterea costurilor de la domiciliu cu utilitățile, asigurarea resurselor tehnice pentru desfășurarea muncii (laptop, imprimantă etc.), avertizează sindicatul.În comunicat se menționează că:- sistemul informatic al ANAF este foarte greoi, serverele cedează des, nu există periferice suficiente și compatibile cu activitățile specifice conceptului telemuncă, iar necesarul de laptopuri, licențe pentru diferitele programe utilizate, imprimante, toner, hârtie de scris, birotică uzuală nu este asigurat;- politica de resurse umane din ultimii ani a fost defectuoasă, fiind blocate concursurile de recrutare. Ca urmare, personalul instituției este catalogat ca fiind îmbătrânit, amorf, lipsit de speranță în promovarea profesională. În plus, resursa umană disponibilă nu este repartizată în raport cu necesitățile unităților teritoriale.În aplicarea comunicatelor și ordinelor conducerii ANAF, sintagme precum: telemunca, munca la domiciliu, munca la distanță etc. au generat interpretări diferite la nivelul conducerii structurilor teritoriale, care nu țin cont de specificul sarcinilor, în aplicarea procentelor de 30% și respectiv 70%, singura certitudine fiind economia rezultată din neplata sporurilor pentru funcționarii aflați în munca la domiciliu.Sindicatul solicită ca la elaborarea noului buget să se asigure resursele necesare, astfel încât, activitatea să fie corect finanțată, făcând posibilă compensarea unei părți din cheltuielile transferate de ANAF în sarcina angajaților care își dau acordul pentru munca la domiciliu. Comunicatul de presă este semnat de Nicolae-Liviu Toader, președintele sindicatului.