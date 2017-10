Cine sunt proaspeţii consilieri ai ministrului Fuia

Cine sunt proaspeții consilieri ai ministrului Fuia

Astăzi, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, s-a desfășurat ultima etapă a interviului cu candidații selectați pentru ocuparea a trei posturi de consilier în echipa ministrului Stelian Fuia. Au obținut câte un post de consilier Marina Magdalena Manta, Codrin Paveliuc Olariu și Ileana Florentina Badea.Marina Magdalena Manta are 26 de ani și este absolventă a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București - Facultatea de Management, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală - specializare inginerie și management în alimentație publică și agroturism. Deține un MBA - Agrarmanagement în cadrul Facultății de Agricultură - Universitatea Weihenstephan, Triesdorf.Codrin Paveliuc Olariu, în vârstă de 28 de ani, a terminat Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași - Facultatea de Agricultură și are un master în management agricol în cadrul aceleiași Universități.Ileana Florentina Badea are 28 de ani și a absolvit Academia de Studii Economice București - Management Economic, precum și Facultatea de Finanțe Bănci din cadrul Universității Spiru Haret.