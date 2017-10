Cine mai crede în sindicate?

r Mișcarea sindicală încheie anul 2015 puternic slăbită și divizatăMișcarea sindicală din România a plecat la drum cu numeroase proiecte în 2015. Marile confederații sindicale își propuseseră să obțină modificarea Codului Muncii, Legii sindicatelor și adoptarea noii Legi a dialogului social. Ce s-a ales de toate aceste proiecte?„Singurul câștig obținut de organizațiile sindicale în acest an a fost creșterea salariului minim pe economie. În privința legislației, lucrurile s-au înrăutățit, Codul Muncii fiind modificat în defavoarea salariaților. În schimb, constatăm că parlamentarii modifică legislația în interes propriu, acordându-și pensii speciale”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Petrică Tancău, vicepreședinte al CNSLR-Frăția și lider al Sindicatului Liber „Petrochimistul”.În 2015, mișcarea sindicală a continuat să fie divizată, fragmentată, nereușind să își revină după loviturile primite în 2010 din partea Guvernului Boc, care i-au afectat grav fundamentul legislativ.Este simptomatic faptul că, de la marile acțiuni de protest din 2010 și 2011, împotriva Guvernului Boc și a măsurilor anti-sindicale ale acestuia, confederațiile nu au mai organizat nicio acțiune de protest comună. Nu și-au dat mâna nici după ce au constatat că Guvernul Ponta n-are de gând să modifice legislația, așa cum se angajaseră liderii USL înainte de preluarea puterii. De altfel, chiar și proiectul unificării mișcării sindicale, proiect ce aprinsese atâtea speranțe în sufletele multor sindicaliști, a fost dat uitării.„Faptul că marile confederații nu ajung la un compromis care să ducă la unificarea mișcării sindicale într-o singură voce este marea lor slăbiciune. Orgoliile personale sunt mai presus de interesul general”, afirmă Petrică Tancău.Imaginea sindicatelor s-a deteriorat dramatic în ultimii 26 de ani. Barometrele de opinie care măsoară gradul de încredere al populației în instituțiile și organizațiile țării situează sindicatele în partea de jos a clasamentului, cu o cotă de încredere sub 20%, apropiată de cea a partidelor politice și Parlamentului.„Nu putea fi altfel, pentru că ceea ce se petrece în Parlament se întâmplă și în mișcarea sindicală. Pe de altă parte este și o problemă de mentalitate. În condițiile de astăzi este foarte greu să obții ceva pentru oameni, iar dacă n-ai reușit, atunci se consideră că sindicatul nu-i bun de nimic”, spune vicepreședintele CNSLR-Frăția.În concepția multor români, sindicatul se reduce la liderul lui. „Ei spun că dacă au pus un conducător, acela e Dumnezeu. Liderul trebuie să obțină totul pentru membrii de sindicat, fără ca aceștia să fie alături de el. În marea majoritate a sindicatelor, membrii de sindicat consideră că dacă plătesc o cotizație, liderul e obligat să le rezolve orice problemă fără a fi susținut de colegii din organizație. Or, în sindicatele puternice ale lumii, membrii de rând sunt nu doar cu cotizația în respectivele organizații, ci și cu sufletul și acțiunea. Nu poți fi membru de sindicat doar plătind pe cineva să-ți apere drepturile. Trebuie să fii solidar cu ceilalți, să lupți alături de ei”, susține Tancău.L-am întrebat pe interlocutorul nostru dacă se așteaptă la vreo schimbare notabilă în mișcarea sindicală, în 2016. „Nu cred că se va schimba, mai ales că nu există un partener de dialog care să fie sigur că va rămâne la guvernare. Actualul Executiv are un mandat scurt, de un an, și nu își va asuma responsabilitatea să modifice ceva.”2016, fiind un an electoral, va fi anul înțelegerilor, negocierilor și alianțelor. Mișcarea sindicală, confederațiile, federațiile și sindicatele, cu certitudine, vor fi curtate de partidele politice aflate în căutare de voturi.„Confederația noastră nu a fost abordată până acum de vreun partid. Pot să vă spun că ne-am implicat politic între 2000 și 2004 și s-a cunoscut acest lucru pentru mișcarea sindicală. Când s-a renunțat la această strategie, s-a văzut că toate legile au fost date numai împotriva angajaților. Poate vom reuși să-i facem pe oameni să înțeleagă acest lucru, dar va trebui să vedem cine vor fi candidații noștri. Trebuie să avem oamenii în Parlament care să lucreze pentru sindicate și salariați”, susține vicepreședintele CNSLR-Frăția.