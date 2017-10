Cine îşi plânge de milă după prăbuşirea pieţei imobiliare

Cine își plânge de milă după prăbușirea pieței imobiliare

„Boomul” imobiliar despre care s-a vorbit atât de mult a ajuns doar o amintire, una urâtă, ce-i drept, pentru constănțenii care în urmă cu șase - șapte ani investeau bani frumoși sau se îndatorau până peste cap pentru a-și putea achiziționa (încă) un apartament. Cine trage linie acum vede că locuința cumpărată cu bani grei valorează în prezent mult mai puțin, în unele cazuri chiar și cu peste 50%.În ultimii șase ani, în Constanța, apartamentele s-au ieftinit, potrivit unei analize recente a portalului imobiliare.ro, cu circa 46,6%, de la 1.589 euro pe metru pătrat (cât era prețul mediu în luna iunie 2008), până la 849 de euro pe metru pătrat, prețul mediu de la această oră.Totuși, în ultimul an, s-a observat o relativă stabilitate pe piața imobiliară din Constanța, potrivit analizei. Aici se înregistrează în prezent valori cu doar aproximativ 2,5% - 3% mai mici pe segmentul vechi, procente despre care putem vorbi, în ciuda oscilațiilor lunare, atât în plus, cât și în minus, chiar și în cazul segmentului de locuințe noi.Necazul unora este, în acest moment, bucuria altora. Prețul plătit însă de foarte mulți constănțeni, care nu credeau că situația din anii 2007 - 2008 se poate schimba, este unul destul de mare.„La începutul lui 2007, am cumpărat un apartament de aproape 60 de metri pătrați, în KM 4-5. Am dat atunci în jur de 57.000 euro, dar o parte din bani fiind luați de la bancă, am plătit de fapt mai mult, chiar dacă am achitat creditul cu mult înainte de termen. De un an încerc să îl vând, dar nimeni nu a vrut să-mi dea peste 34.000 - 35.000 euro. Am renunțat și prefer să îl păstrez, să văd ce se mai întâmplă”, spune Florin, unul dintre sutele de constănțeni care și-a cumpărat un apartament cu nu foarte mult timp înainte ca piața imobiliară să cadă.