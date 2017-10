Cine irigă anul acesta? Iată cât ar trebui să scoţi din buzunare

Cine irigă anul acesta? Iată cât ar trebui să scoți din buzunare

Experiența anului trecut i-a lăsat pe mulți agricultori constănțeni cu un gust tare amar. Pentru mulți dintre ei câștigurile după acest an secetos au fost mult sub așteptări, mai ales că veneam după un an 2011 extrem de bun. Majoritatea dintre ei n-au avut altceva de făcut decât să se roage la divinitate pentru ploi. Iar acestea n-au venit.Pe de altă parte, anul trecut, din cele aproximativ 482.000 de hectare cultivate la nivelul județului Constanța s-au irigat doar în jur de 6.000 de hectare, și asta din cauza lipsei instalațiilor de irigații, dar și a prețurilor mari cerute de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.Referitor la prețuri, în urma presiunilor exercitate de producători s-a obținut reducerea tarifelor de livrare a apei pentru irigații față de anul 2012. În acest sens s-a elaborat ordinul nr. 30 din 25.02.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul Ministerului Agriculturii nr. 120/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, valabil pentru anul 2013, ce va intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României. Deocamdată însă prea multe detalii despre acest ordin nu se știu, cum nu se știe exact nici despre ce valori vorbim, în cazul acestor reduceri. Până să avem ceva concret, iată care sunt tarifele pentru 2013 pe puncte livrare a apei de irigații publicate în Monitorul Oficial al României în luna noiembrie a anului trecut, și după care agricultorii constănțeni ar trebuisă-și facă, pentru orice eventualitate, calculele.De exemplu, în ceea ce privește Filiala de Îmbunătățiri Funciare Constanța, pentru Amenajarea Orezărie Hârșova s-a stabilit un tarif de aproape 200 de lei/1.000 mc, tarif ce urcă la 430 lei/1.000 mc în zona Valul lui Traian, la 500 de lei/1.000 mc pentru utilizatorii din zona localității Nuntași și la peste 900 de lei pentru agricultorii care sunt încadrați în Amenajarea Carasu - Galeșu.„Ținând cont că ei aveau anii trecuți și 1.500 de lei mia de metri cubi, 1.800 de lei mia de metri cubi, prețu-rile sunt acum cât de cât rezonabile. La 500 de lei mia de metri cubi încă merită să irigi pentru că o normă de 600 de metri cubi ajunge să te coste undeva la 300 de lei, o udare, ceea ce este rezonabil. Dar acestea sunt prețurile inițiale. O să înceapă ei să le înmulțească după ce începi să irigi, faci contractul și apoi încep: ba că le trebuie una, ba că le trebuie alta. La 500 de lei mia de metri cubi la hidrant încă este convenabil. Sumele s-au diminuat de două, de trei ori. Ce este peste 500 de lei este lipsit de bun simț. Nu se poate discuta de irigat”, a precizat Gheorghe Lămureanu, președintele Asociației Producătorilor Agricoli Privați de Cereale și Plante Oleaginoase Constanța.Suma de peste 900 de lei solicitată pentru Amenajarea Carasu - Galeșu este considerată extrem de mare: „Este foarte mult. Acolo sunt legumele și de asta își permit. La legume nu au ce face, și trebuie să irige neapărat. Altfel nu se poate. Știu că oamenii nu au ce face”, a spus Gheorghe Lămureanu.Așadar, acum rămâne de văzut cine o să fie dispus să scoată acești bani din buzunare și, mai important, câți dintre cei care vor să irige pot face acest lucru. Hoții de fier vechi au avut grijă să facă ceva „curățenie” pe suprafețe impresionante încă de acum câțiva ani buni.