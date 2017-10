Cine încasează indemnizaţia de conducere la Autoritatea Navală Română

Cine încasează indemnizația de conducere la Autoritatea Navală Română

Reorganizarea Autorității Navale Române și înlocuirea vechii organigrame cu alta nouă a permis schimbarea foștilor titulari ai posturilor de conducere.Direcția siguranța navigației i-a fost încredințată fostului director general adjunct Șerban Berescu. Nou înființata direcție tehnică este condusă de Răzvan Trandafir, iar direcția de înmatriculare a navelor și personalului navigant îl are la cârmă pe Cristian Mitrenga. Departamentul căpitănii maritime, care include căpităniile de port Mangalia, Midia și Constanța, precum și căpităniile de port de la Cernavodă la Con-stanța, este condus de Adrian Stancu. Departamentul căpitănii Dunărea Maritimă, care cuprinde căpităniile de la Sulina până la Brăila se află în subordinea lui Dan Ichim și are sediul la Tulcea, Florin Oprea deține șefia departamentului căpitănii Dună-rea Fluvială, în structura căruia se află căpităniile de port de la Brăila până la Orșova și care are sediul la Giurgiu.