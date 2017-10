Cine îi ajută pe marinarii înşelaţi?

Cine îi ajută pe marinarii înșelați?

Pe fondul crizei din shipping-ul internațional, cazurile sociale de pe mare au înregistrat o creștere explozivă. În ultima săptămână, Sindicatul Liber al Navigatorilor a primit patru-cinci apeluri pe zi, din partea unor navigatori disperați, care au solicitat ajutorul. „Pe nava unei companii grecești, dintr-un port indian, se află un echipaj de români și filipinezi. Oamenii nu și-au primit salariile de câteva luni și vor să intervenim. De la secundul navei, am aflat că unul dintre români a fost trimis acasă neplătit, angajatorul datorându-i suma de 18.000 de dolari.Un navigator s-a accidentat pe mare, în Malaiezia. În decembrie 2014, a fost trimis acasă, fără nicio compensație. Omul are nevoie de bani pentru medici și tratament. A plecat pe mare fără să știe ce contract are, dacă beneficiază de vreo clauză de asigurare. Vrea să fie ajutat de sindicat, deși nu mai este membru de 10 ani. N-a mai vrut să achite cotizația, considerând că nu va avea niciodată nevoie de sindicat.Un motorist s-a accidentat pe o navă cu pavilion Olanda. În contractul lui sunt trecute doar salariul și timpul de muncă, fără nicio clauză de asigurare P&I. Evident, armatorul nu i-a plătit nicio despăgubire. Dacă ar fi fost membru SLN sau ar fi cotizat cu 50 de dolari pe lună la sindicatul olandez, navigatorul român ar fi beneficiat de asistență juridică pentru a da în judecată armatorul și a obține plata daunelor.Șase navigatori au plecat, printr-o firmă de crewing din Tulcea, pe un tanc petrolier cu pavilion Panama. Au fost trimiși acasă fără să fie plătiți. Au de primit 18.000 de dolari, reprezentând salariile pe câteva luni.De pe un alt petrolier, cu pavilion Malta, aparținând unui armator turc, patru navigatori români au fost trimiși acasă fără salarii plătite la zi. Acum încearcă să obțină reîmbarcarea pe navă, cu gândul că vor obține reținerea ei în vreun port, cu ajutorul ITF” - relatează Adrian Mihălcioiu, liderul SLN.În toate aceste cazuri, niciunul dintre navigatori nu este membru de sindicat. Drept urmare, SLN nu îi poate ajuta. Sindicatul nu poate consuma energie, bani și timp pentru a rezolva necazurile unor oameni care își amintesc de solidaritatea de breaslă doar când dau de necaz, care vor să beneficieze de ea fără să contribuie cu nimic.Există cazuri și mai grave. De la începutul anului și până în prezent, SLN a fost contactat de familiile a patru navigatori care au murit departe de țară. Rudele erau disperate pentru că nu îi puteau aduce pe răposați acasă. Armatorii le întorseseră spatele, astfel că singura speranță a familiilor îndoliate rămăsese SLN.„Nu erau membrii noștri de sindicat, dar ne-am implicat în aducerea lor acasă. În astfel de situații tragice, oamenii trebuie ajutați. Am luat legătura cu armatorii, cu reprezentanțele diplomatice ale României și am reușit să punem lucrurile în mișcare. Până în prezent, au fost repatriați navigatorii morți în Maroc, Indonezia și Venezuela. A mai rămas nerezolvat cazul marinarului decedat în China. Din păcate, familiile acestor navigatori nu vor beneficia de niciun ajutor, de nicio compensare bănească pentru pierderea suferită. Nimeni nu știe ce contracte au avut marinarii, dacă erau asigurați pentru caz de deces” - spune liderul SLN.În perioadele de criză, rechinii din shipping-ul internațional profită de disperarea marinarilor aflați în căutarea unui loc de muncă. Victimele lor sunt navigatorii nesindicalizați, care pleacă pe mare, fără să își cunoască drepturile, fără să cunoască clauzele contractuale, fără să știe dacă beneficiază sau nu de protecție socială. „Sunt cazuri când nici măcar salariul nu este trecut în contractul de muncă semnat de navigatorul român” - povestește Mihălcioiu.Ce este de făcut? „Statul român trebuie să se implice în protecția socială a navigatorilor” - consideră liderul SLN. „În primul rând, ar trebui să ratifice Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC - 2006. În al doilea rând, este nevoie de o lege privind condițiile minime ce trebuie respectate la angajarea navigatorilor, astfel încât niciun marinar român să nu mai plece pe mare fără să i se asigure protecția socială.”