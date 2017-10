Cine face cei mai mulţi bani la operarea navelor în portul Constanţa?

Cine face cei mai mulți bani la operarea navelor în portul Constanța?

Existența și evoluția porturilor depinde în principal de activitatea operatorilor, de acei agenți economici care încarcă și descarcă mărfurile de pe nave, din vagoane și TIR-uri, care le sortează, le stivuiesc, amarează și depozitează. Performerii crizeiÎn 1988, întreaga activitate de operare din portul Constanța era concentrată în câteva firme: Întreprinderea de Exploatare Portuară a Ministerului Transporturilor (IEP MTTC), Întreprinderea de Exploatare Portuară a Ministerului Construcțiilor de Mașini (IEP MICM), VITROCIM (pentru cherestea și geamuri), MIM (pentru minereu și cărbune), Întreprin-derea Frigorifică (pentru depozitarea și manipularea alimentelor), Chimpex (pentru petrol și produse chimice), Siloz Port (pentru cereale). În anul 2010, au fost autorizate să desfă-șoare activități de operare portuară (încărcare, descărcare, depozitare) 38 de firme.În privința cantităților de mărfuri manipulate de operatorii portuari există numeroase statistici. În schimb, nu prea există date centralizate despre performanțele lor financiar-economice. Tocmai de aceea am întreprins analiza de față, pornind de la bilanțurile publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Ea se referă la activitatea a 30 de operatori din portul Constanța (lipsesc informațiile despre trei operatori importanți, Romcargo Maritime, Schenker Romtrans și SICIM, pentru că rezultatele lor sunt incluse în cele raportate pe total, de către firmele mamă). Studiul nostru arată că cei 30 de operatori din portul Constanța au realizat în 2008, ultimul an al creșterii economice, venituri totale de 1.567.644.190 lei (circa 393.366.503 euro). Suma corespunde unui trafic portuar de 59.197.641 tone mărfuri și reprezintă circa 0,31% din produsul intern brut al României, realizat în acel an, În ciuda crizei economice, care a dus la diminuarea cantității de mărfuri derulate prin portul Constanța, până la 42.714.653 tone în 2010, veniturile totale ale celor 30 de operatori au urcat la 2.022.361.651 lei (circa 471.985.075 euro), în anul respectiv. Este o adevărată performanță faptul că, în timp ce traficul de mărfuri din 2010 a fost cu 27,84% mai mic decât în 2008, veniturile respectivilor operatori au crescut cu 29,01% în lei și 19,99% în euro, iar ponderea lor în PIB a urcat la 0,39%.Fierul vechi face toți baniiInteresant este faptul că 53,42% din veniturile totale obținute de către cei 30 de operatori au fost realizate de 3 firme: Tomini Trading (pondere 20,3% în total), Barter Trading Romania (19,0%) și Kirazoglu Corporation (14,12%). Operatorul aflat pe primul loc în topul veniturilor, Tomini Trading, este specializat în manipularea deșeurilor metalice, dar execută și alte servicii, printre care: agenturarea și aprovizio-narea navelor. Locul doi e ocupat de compania Barter Trading Romania, ale cărei afaceri constau în comercializarea cerealelor, depozitarea, încărcarea - descărcarea lor de pe nave. Ocupanta locului trei, Kirazoglu Corporation, este specializată tot în comercializarea și operarea deșeurilor metalice. Împreună, primii 14 operatori au asigurat 92,44% din venitul total. Se constată că încasările unui număr de 16 operatori portuari au crescut în 2010 față de 2008, în vreme ce alți 14 operatori au avut realizări mai mici. Cele mai mari creșteri le-au înregistrat: Barter Tra-ding Romania (+203,07%), Kronospan Zona Liberă Constanța (+191,05%), Kirazoglu Corporation (+153,625), Barter Port Operator (+113,88%) și Beta Intertrans (+109,23%).Top 30 al veniturilorDar să vedem cum arată topul celor 30 de firme, ierarhizate în funcție de veniturile în lei obținute în 2010 (în paranteze este prezentată creșterea, respectiv descreșterea, față de 2008). 1. Tomini Trading - 410.651.816 (+33,98%); 2. Barter Trading Romania - 384.271.051 (+203,07%);3. Kirazoglu Corporation - 285.647.262 (+153,62%);4. Constanța South Container Terminal - 164.034.525 (-9,84%);5. Oil Terminal - 134.406.948 (-1,88%);6. Sargeant Marine Romania - 89.880.641 (-8,97%);7. North Star Shipping - 75.288.403 (-2,00%);8. Chimpex - 71.587.074 (+ 77,93%);9. Comvex - 64.876.257 (- 60,12%);10. United Shipping Agency - 61.933.729 (+88,83%);11. Socep - 51.358.408 (-17,78%);12. Minmetal - 35.596.977 (- 28,56%);13. Silotrans - 25.959.498 (+3,82%);14. Decirom - 21.084.839 (+51,88%);15. TTS Operator -18.128.864 (-11,37%);16. European Metal Services - 17.286.448 (+38,74%);17. Umex - 16.291.610 (-0,58%);18. Romned Port Operator - 14.642.002 (-38,72%);19. Kronospan Zona Liberă Constanța - 12.959.562 (+191,05%)20. Barter Port Operator - 11.763.495 (+113,88%);21. Casa de Expediții Phoenix - 11.668.220 (+ 94,87%);22. Canopus Star - 10.209.529 (+ 102,55%);23. Niva Prodcom - 8.773.000 (- 5,48%);24. APM Terminals Romania - 7.728.540 (-49,88%);25. Rotrac - 4.452.752 (+9,07%);26. Silo - Port - 3.566.809 (-6,5%);27. Frial - 2.985.973 (-67,20%);28. Astar Stevedoring - 2.561.070 (+17,76%);29. Amvexis Com - 1.695.386 (-5,11%);30. Beta Intertrans - 1.070.963 (+109,23%).În ediția următoare vom discuta despre profitul operatorilor portuari.