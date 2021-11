Cine este noul ministru al Turismului

Senatorul liberal Constantin Cadariu, din Suceava, este noul ministru al IMM-urilor şi Turismului. Este de profesie inginer, fiind absolvent al Facultăţii de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic din Iaşi. Are 54 de ani şi este căsătorit. A avut două mandate de senator PNL de Suceava. În perioada 2005 – 2008 a fost expert în cadrul Corpului de Control al ministrului de Interne şi Reforme Administrative. Înainte de a ajunge senator, Constantin Cadariu a fost consilier local şi judeţean în Gura Humorului. La audierile în comisiile parlamentare pentru validarea pe funcţia de ministru al IMM-urilor şi Turismului, acesta a declarat: „Pot să afirm că am cunoștințe destul de bune în domeniul de turism și spun asta deoarece când am fost vicepreședinte al Consiliului Judetean Suceava, făcând parte din echipa condusă de președintele Gheorghe Flutur, am lucrat vreme de patru ani la construirea unui brand turistic, brandul Bucovina, cu ajutorul căruia am promovat destinațiile turistice din județ de așa o manieră, încât după o perioadă de timp, Bucovina a devenit, după Litoral și Valea Prahovei, următoarea destinație turistică din România ca număr de turiști anual”, a declarat actualul ministru al Turismului.