Cine este noul comisar şef al Gărzii Financiare Constanţa?

Cine este noul comisar șef al Gărzii Financiare Constanța?

Ciprian Mihail Fronea, noul comisar șef al Gărzii Financiare - Secția Constanța este angajat al acestei structuri din anul 2000. Are două licențe, fiind absolvent al Academiei de Studii Economice București - Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, precum și al Universității Ovidius Constanța - Facultatea de Drept. Are 37 de ani, este căsătorit și are doi copii.